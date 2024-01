Vol de vélos : vous aurez plus de chance de retrouver le vôtre… s’il coûte cher

Un reportage de France 2 remet sur la table le sujet du vol de vélo en France, où le risque peut être limité avec quelques solutions simples. Problème : la police choisirait aussi d'intervenir en fonction du prix.

Le vol de vélo est un fléau en France. Le chiffre de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) est sidérant avec plus de 400 000 vélos volés par an, vélos électriques compris. France 2 a récemment couvert ce sujet en tentant l’expérience de laisser un cycle dans la rue. Dans le JT de 20 h du 1er janvier 2024, le journaliste attache son vélo à un lampadaire à Paris, et suit la situation au loin. Il ne suffit que de quelques heures pour qu’un homme vienne couper l’antivol et repartir avec.

La valeur du vélo volé compte dans l’enquête

Une fois volé, le vélo est très souvent impossible à retrouver. Selon le journaliste, « 4 à 5 % des vélos volés retrouvent leur propriétaire », déjà car tout le monde ne signale pas le vol, mais aussi parce que les forces de l’ordre sont parfois submergées.

« Oui, il y aura une enquête », déclare Clément Obelin, délégué unité SGP-FO Police, « mais il y a une surcharge de la procédure pénale en France, et la valeur du vélo aura son incidence sur la suite de l’enquête ». En clair, si quelqu’un a subtilisé votre dernier vélo électrique à 5 000 euros, il aura davantage de chance de figurer en haut de la pile qu’un vieux biclou de 100 euros.

Balise GPS, antivols : comment limiter le risque de vol de son vélo ?

Toutefois, le journaliste avait placé une puce GPS permettant de localiser son vieux vélo musculaire. Il peut ainsi le suivre dans un endroit de revente connu des autorités. À cet endroit, le vélo est laissé sous un pont, attaché avec un autre antivol (plus sûr). La puce GPS est l’une des astuces très utiles pour retrouver son vélo (et faciliter l’enquête), s’il n’en est pas équipé d’office. Heureusement, un nombre croissant de vélos électriques disposent d’un système de géolocalisation, voire de système de verrouillage intégré.

Mais au-delà de ces systèmes pouvant augmenter la facture, les antivols restent la meilleure solution sur l’instant T. C’est ce qu’omet le sujet de France 2 : bien attacher son vélo, c’est limiter grandement le risque de vol. Pour cela, on préconise deux antivols, l’un attachant le cadre et la roue arrière, l’autre la roue avant. Et choisissez des antivols robustes de type U de préférence, sinon une chaîne, mais pas de câble trop fragile.

Enfin, le sujet cite la solution technologique de Sharelock, des antivols installés dans les rues et connectés, et le marquage non nommé « Bicycode » obligatoire depuis 2021 sur tout vélo neuf.