Ce vélo électrique futuriste a des roues uniques… et un moteur qui se retire

Venu de Corée du Sud, la Komo Bike EH9 est un vélo électrique dotées de roues sans moyeu et de pneus sans air. En plus de se recharger en roulant, il pourrait débarquer en Europe.

Les véhicules futuristes ont parfois un point commun : celui de proposer des roues sans moyeu. Cela est vrai sur les voitures, motos et même chez les vélos électriques à l’image du Reevo. Le fabricant coréen Korea Mobility (Komo) en avait fait de même via un prototype exhibé à l’Eurobike 2022 (vidéo ci-dessous), mais qui était toutefois trop imposant pour séduire le moindre client. Voici donc une nouvelle version plus svelte, le Komo Bike, aperçu au CES 2024 à Las Vegas.

Le vélo électrique coréen est donc remarquable de par ses roues sans moyeu. Derrière son allure cyberpunk, la transmission fonctionne toujours via une chaîne et un dérailleur à 7 vitesses Shimano, visibles à l’arrière. Sans moyeu, le vélo s’appuie donc sur un pignon faisant le tour de la jante – il est bien dissimulé -, lequel se charge de transmettre le tout.

Tout ceci ne semble pas compromettre la rigidité des roues de 21,5 pouces, dont les pneus sont solides, sans air et co-signés avec Tannus. Autre particularité : le freinage à disque étant impossible, le vélo doit opérer sur la jante avec un système V-brake. Malgré l’absence de moyeu, le Komo Bike intègre un porte-bagages arrière et même une suspension avant. Le vélo électrique est tout suspendu, car un second amortisseur vient améliorer le confort à l’arrière du cadre, dont le gros pivot circulaire est largement visible.

Vélo électrique futuriste, mais lourd

Le moteur, de type central, semble pendre du cadre. Original, il est détachable pour rouler en musculaire. D’un couple de 70 Nm, ce bloc développé en interne promet de belles accélérations, et est complété par une batterie amovible de 540 Wh pour une autonomie d’environ 45 km.

La consommation semble donc élevée, que la batterie optionnelle de 720 Wh pourra combler, alors que la marque indique une recharge partielle en décélération, freinage et descente (comme avec un Zehus). Komo annonce également des futurs supercondensateurs en option, à l’image des Pi-Pop ou Ostrichoo.

Derrière son allure pas si compacte (1,74 m de long), le Komo Bike EH9 pèse 34 kg : c’est très lourd pour un vélo électrique ! Même son cousin mécanique affiche 26 kg. Au moins, ses poignées et pédales sont pliantes, pratique.

Le Komo Bike bientôt en Europe ?

Le Komo Bike ne prévoit pas encore de vente avant le courant de l’année, avec un possible démarrage sur Kickstarter. Pas de tarif non plus pour ce vélo, même s’il avait reçu la certification pour une diffusion en Europe.

En tous cas, Komo déborde d’idées, lui qui a démarré avec le concept de trottinette Hyundai en 2017. La firme visant à l’avenir une trottinette, un tricycle électrique ainsi qu’une moto électrique d’un moteur de 2 kW. Mais celui qui attire notre attention est le dérivé du vélo électrique sous forme de drone à 4 pales pour 2025, qui le transforme en engin volant.