Au bord du gouffre, ce spécialiste vélo pourrait être sauvé… au détriment de tous ses salariés

L’une des filiales de Signa Sports United (SSU) - le groupe a été mis en vente fin 2023 en raison de graves difficultés financières - commence à voir le bout du tunnel. Après Probikeshop notamment, ce serait au tour de Wiggle CRC de bientôt passer sous le giron d’un énorme groupe britannique, selon les sources de Road.cc. Malheureusement, tous les emplois encore actifs seraient menacés.

Fin 2023, un petit coup de tonnerre a secoué le secteur de la vente en ligne spécialisée dans le vélo : Signa Sports United (SSU), un important groupe possédant entres autres Wiggle CRC, Bikester, Probikeshop ou encore Farrhad.de, était mis en vente en raison de graves difficultés financières. Le début d’une descente aux enfers pour ses filiales.

À l’époque, plus de 100 emplois avaient été supprimés chez Wiggle Chain Reaction, en attente d’un repreneur. Entre-temps, le cas de Probikeshop a été réglé : deux offres de reprise ont été acceptées par le tribunal de commerce de Lyon en décembre, conservant 28 emplois sur les 80 de l’époque.

Wiggle CRC bientôt racheté ?

C’et désormais au tour de Wiggle CRC de bientôt connaître un dénouement plus ou moins heureux, selon les sources de Road.cc. Plus ou moins heureux, car d’un côté l’entreprise pourrait être rachetée par le géant britannique Frasers Group (spécialisé dans la vente d’articles de sport), d’après les rumeurs. Mais de l’autre, aucun salarié ne serait gardé.

Selon l’interprétation de Road.cc vis-à-vis des éléments récoltés, le rachat par Fraser Group serait tout bonnement la cause de toutes ces suppressions d’emplois. Plusieurs employés aurait d’ailleurs confirmé la nouvelle dans des posts LinkedIn. En clair : la société ne disparaîtrait pas, mais au détriment de toutes ses équipes.

Encore des questions en suspens

Outre le sort des salariés, celui des marques Vitus et NukeProof pose question : vont-elles survivre à cette passation, si passation il y a. Que va devenir le site Wiggle CRC ? Des recrutements sont-ils attendus ? Pour le moment, le mystère est encore entier.

Depuis mi-2023, une crise profonde touche le secteur du vélo et du vélo électrique. Inflation, baisse de la demande et surstockage font partie des principales causes qui exercent une forte pression sur les acteurs de la filiale. Ces derniers mois, on ne compte plus vraiment les faillites et les difficultés financières graves.