Un parking vélos géant arrive à Paris : nombre de places, réparation, prix, tout ce qu’il faut savoir

Le 15 juin 2024, un tout nouveau parking pour vélos va ouvrir ses portes à la Gare du Nord. Au total : près de 1200 places, aussi bien dédiées pour les vélos musculaires, vélos électriques, mais aussi les longtails et biporteurs.

Le vélo musculaire et le vélo électrique occupent une place prépondérante à Paris depuis la fin du Covid-19. On ne le répétera jamais assez : il y a véritablement un avant, et un après, porté par la démultiplication des infrastructures cyclables, les nombreuses aides à l’achat et l’envie de fuir les transports en commun en pleine crise sanitaire.

Pour répondre à cette « vélomania », l’Île-de-France et Paris doivent adapter les espaces, voire même en créer de nouveaux pour répondre aux besoins des utilisateurs. Cela passe notamment par des parkings vélo digne de ce nom, comme celui qui débarquera le 15 juin prochain à la Gare du Nord.

Près de 1200 places pour tous types de vélos

Le Parisien et le média spécialisé Weelz ont été invités à visiter le chantier actuel. L’occasion de comprendre l’ampleur de ce projet et de prendre connaissance des principaux éléments à connaître avant son ouverture. Premièrement, ce parking vélos géant offrira une capacité d’accueil de 1186 places, dans un espace de 70 mètres de long juste derrière la Gare du Nord.

Cette grande halle sera segmentée en plusieurs espaces : l’un sera dédié aux vélos dits classiques avec 832 places ; l’autre sera réservé pour les cycles dits plus larges avec 320 places. Les longtails et les biporteurs n’ont pas été oubliés, avec respectivement 24 et 10 emplacements prévus pour ce type de vélo familial.

Outre les centaines d’arceaux installés pour l’occasion, le lieu accueillera également une station de gonflage et un spot de réparation en cas de pépin technique. Le tout sera scruté par un système de vidéo surveillance pour assurer la sécurité des biclous stockés, ainsi qu’un système de vidéo-comptage pour connaître le nombre de places restantes depuis l’extérieur du parking.

Combien ça coûtera ?

Quel sera le coût pour les utilisateurs ? Bonne nouvelle, les détenteurs d’un Pass Navigo ou d’une carte ImagineR n’auront rien à débourser pour en profiter. Pour les autres, la somme initialement fixée de 4 euros par jour a été abaissée à 2 euros par jour, ce qui nous semble bien plus raisonnable.

Quant aux horaires d’ouverture, vous pourrez récupérer votre monture entre 5h du matin et 1h du matin. Durant ce laps de temps de 4h où le parking sera fermé, un service de gardiennage sera présent.

D’un coût de 5,5 millions d’euros, ce parking vélo de la Gare du Nord a été financé par trois parties : Île-de-France Mobilités (50 %), l’État (40 %) et par des fonds propres de Gares et Connexions, une branche de la SNCF chargée de la gestion des gares voyageurs du réseau ferré national français. Ce parking vélo sera le plus grand d’Île-de-France, et même le second plus grand du pays – la gare de Lyon Part-Dieu possédera bientôt un parking vélos de 1300 places

Vers une accélération des parkings vélos

Plus globalement, l’Île-de-France souhaite accélérer la mise en place de parkings vélos. « Avec l’augmentation de son usage, on risque de se retrouver avec des conflits d’usage du trottoir entre piétons, cyclistes, etc. », a martelé Valérie Pécresse, présidente du conseil régional et d’Île-de-France Mobilités, présente sur place.

D’ici à 2030, la région souhaite faire sortir de terre un total de 140 000 places aux alentours des gares et des futures nouvelles lignes de métro du Grand Paris.