Le géant Shimano veut faciliter le choix d’un vélo (électrique) avec ce changement fort

Shimano a dégainé un tout nouveau nouveau groupe à 8 vitesses nommé Essa. Il devrait être taillé pour la conduite dynamique et va sûrement intégrer de futurs vélos électriques d'entrée de gamme.

Si vous ne vous y connaissez pas en vélo électrique et tentez de comprendre les gammes de transmissions Shimano, il faut s’accrocher. Ou du moins, il fallait. Le fabricant japonais a en effet mené une réorganisation de son catalogue, afin d’être plus clair auprès du grand public.

Cela a commencé par les systèmes 9, 10 et 11 vitesses destinés aux VAE haut de gamme, renommés sous la famille « Cues » en mars 2023. Désormais, c’est au tour des groupes d’entrée de gamme polyvalents de subir une refonte. Leurs transmissions vélos à 8 vitesses répondront maintenant au patronyme de Shimano Essa.

Shimano enchaîne les nouveautés

Signifiant « ESSence of Active », ce groupe remplace les précédents Tourney, Altus et Acera à 8 vitesses. Cette nouvelle dénomination vise des vélos électriques et musculaires plutôt sportifs de ville, des fitness, VTC ainsi que des VTTAE d’entrée de gamme. Cela exclut les vélos de route ou gravel, bref tout ce qui n’a pas de cintre droit. La famille Essa repose sur deux composants :

un dérailleur RD-U2000 ;

un pédalier FC-U2000-1 en deux versions 32 et 40 dents.

En détail, le pédalier comporte des pointes d’engrenages spéciales pour « un meilleur engagement de la chaîne », selon Shimano. Cela vaut surtout pour le petit plateau 32 dents, encore plus sport avec le profil « Dynamic Chain engagement+ ».

Quant au dérailleur, il serait conçu pour réduire les chutes de chaînes en optimisant la tension, avec un dessin « profilé ». Ces indications parlent à ceux qui arpenteront des sentiers ou routes dégradées.

Pour compléter le groupe, la firme nipponne y intégrera sa cassette 8 vitesses CS-HG400-8. Le tout est compatible avec le standard Hyperglide, et les autres composants Acera, Altus ou Tourney existants.

Essa arrive bientôt sur votre futur vélo électrique

Concrètement, si vous n’avez pas à changer votre transmission, cette nouveauté ne vous concerne pas. Cette génération de transmission Shimano Essa intéressera essentiellement les assembleurs et fabricants de cycles. Elle apparaîtra donc progressivement sur de nouveaux vélos électriques dans les prochains mois, et plus probablement à partir de 2025.