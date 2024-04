Ce nouveau VTT électrique mêle un super rapport qualité-prix et un poids contenu

Dépassant de peu les 3 000 euros, le nouveau vélo VTT électrique d’entrée de gamme BH Core Sport 2024 garde la base au moteur central maison, en faisant des concessions.

Lorsque l’on parle de VTTAE léger, la première idée venant à l’esprit est un prix stratosphérique. Mais les marques spécialistes ont parfois bien souvent un braquet d’avance, comme le montre BH Bikes. La firme espagnole dévoile son nouveau Core Sport 29 génération 2024, un modèle d’entrée de gamme aux caractéristiques déjà musclées.

Un BH svelte, avec un moteur central puissant

Ce vélo tout-terrain électrique est semi-rigide, suspendu sur une fourche Rock Shox Judy Silver de 100 mm de débattement. En aluminium, le cadre fin est identique à la version supérieure Core Pro, dont la géométrie classique permet de s’adonner au tout-chemin (mais modéré, vu les capacités limitées). La différence avec les millésimes précédents se trouve au niveau du tube supérieur plus incliné, et un empattement allongé de quelques millimètres.

Le BH Core Sport repose toujours sur des roues de 29 pouces et pneus Maxxis Ikon TPI60 de 2,2 pouces de large (56 mm). Le vélo ibérique dissimule bien ses câbles, reliant son guidon et sa potence (maison) au système électrique. Le moteur central est aussi conçu par la marque, le BH 2Exmag Gen2. Son couple de 65 Nm est généreux, et le format compact est idéal pour ce type de cycle. Son poids de 2,1 kg aide aussi à contenir la masse totale, autour de 18 kg.

Un VTTAE bas de gamme, mais 25 % moins cher

Moins armé que le Core Pro, le BH Core Sport se contente d’une transmission par dérailleur Shimano Deore 12 vitesses (contre du Deore XT, ce qui le rend moins réactif). Le procédé est le même sur les freins, toujours hydrauliques à disques, avec les modèles MT201 aux étriers double pistons (le Pro a 4 pistons).

Autre concession de ce VTTAE léger, la batterie interne de 540 Wh n’accueille que le prolongateur externe de 180 Wh en option. L’autonomie théorique attendrait tout de même 125 km avec le mode d’assistance minimal, soit 165 km avec la batterie optionnelle. Une belle efficience, que l’on rencontrait déjà sur l’urbain Core Cross.

Un peu dépouillé, le BH Core Sport 29 pouces trouve sa force dans son prix. À 3 099 euros, il devient un VTTAE très accessible, soit 1 000 euros de moins que son grand frère. Il est difficile de faire mieux à ce tarif et surtout si léger. Exemple, le Cannondale Trail Neo 4 est proche dans l’esprit et aussi cher, avec 5 kg de plus sur la balance tout de même.