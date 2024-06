100 milliards d’euros : les vélos électriques devraient avoir la cote d’ici 2030

Selon le McKinsey Center for Future Mobility, la valeur des vélos électriques en Europe devrait atteindre 100 milliards d’euros d’ici 2030. Cela représenterait, en part, 50 % du marché européen de la micromobilité. Autrement dit : les VAE ont, selon les prévisions, un bel avenir devant eux malgré la crise actuelle de la filière.

Si 2023 – et même le début d’année 2024 – a été un cru tourmenté pour la filière du cycle, autant pour les vélos mécaniques que les vélos électriques, les observateurs restent optimistes quant à l’avenir des VAE. Ils prévoient même une stabilisation et consolidation du marché, comme le présageaient déjà l’Union Sport et Cycle (pour le marché français) lors de l’Observatoire du Cycle 2023, avec une reprise dès 2026.

La locomotive de cette future croissance à un nom : les vélos électriques. Et tout porte encore plus à croire que les cycles électrifiés seront bel et bien le fer lance du secteur dans les années à venir, eu égard au dernier rapport du cabinet McKinsey Center for Future Mobility, qui fournit des données indépendantes et divers scénarios possibles sur l’évolution du marché – en se basant sur un socle de 28 000 personnes et les acteurs du secteur.

Des perspectives prometteuses

Comme le rapporte le média spécialisé Bike EU, la valeur totale des vélos électriques devrait atteindre les 100 milliards d’euros d’ici 2030, ce qui représenterait, en part, 50 % du marché européen de la micromobilité – contre 37 % aujourd’hui. Les perspectives à long terme sont donc prometteuses pour le vélo électrique.

Darius Scurtu, expert de McKinsey Center for Future Mobility, pose un bilan sur les années folles qui ont suivi le Covid-19. « Nous venons d’une hypercroissance où tout le monde était occupé à créer un marché, à conquérir une part de marché aussi grande que possible et à établir de nouveaux modèles commerciaux », constate-t-il.

Et de poursuivre avec la même vision qu’Union Sport & Cycle : « Cette période est désormais terminée et le marché est en transition vers une consolidation. Nous constatons actuellement une plus grande concentration sur la rentabilité, comme l’efficacité opérationnelle. Alors que l’industrie continue de s’efforcer de restructurer l’offre, le nombre de déplacements effectués avec des produits de micromobilité continue d’augmenter ».

L’Europe en première ligne

À l’avenir, l’Europe devrait jouer un rôle majeur sur le plan international quant au développement de la micromobilité. « L’Europe prévoit une transition rapide car ce sujet est en tête de l’agenda de nombreuses villes. En outre, les régulateurs jouent un rôle proactif dans la réglementation de la micromobilité. Ces réglementations contribueront également à l’augmentation des ventes de vélos électriques », indique le cabinet.

Cinq marchés clés du Vieux Continent devraient grandement contribuer à cette croissance : l’Allemagne, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le McKinsey Center for Future Mobility mentionne également un levier important pour démocratiser toujours l’usage du vélo : la sécurité des cyclistes, avec de meilleures pistes cyclables et des carrefours et intersections plus sécurisés.