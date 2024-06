Une rareté : ce speedbike atteignant 45 km/h coûte le prix d’un vélo électrique classique

En tenant un tarif sous les 2 800 euros, le Onemile Scrambler Pro est un speedbike atypique, pour ceux désirant un engin électrique différent pour les longs trajets. À condition d’accepter toutes les règles contraignantes aux speedbikes.

Pour circuler avec un deux-roues sans pour autant jeter son dévolu sur un vélo électrique, les engins de type speedbike ouvrent le champ des possibles, et peuvent parfois remplacer un scooter voire une voiture. Un nouveau prétendant de cette catégorie est le Onemile Scrambler Pro – évolution de l’ancien Scrambler -, qui mélange les genres avec son allure de moto vintage.

Grande puissance, grosses roues, deux cadres

Outre son style qui rappelle les modèles Ruff et Super73, ce speedbike peut atteindre 45 km/h de vitesse maximale. Son moteur arrière Aikema développe une puissance de 850 W, bien plus élevée que les 250 W d’un VAE conventionnel, et un couple de 75 Nm.

On retrouve certes une transmission par dérailleur classique Shimano Altus 7 vitesses, mais le reste est plus atypique. Ses roues d’un diamètre de 20 pouces et ses pneus CST larges de 4 pouces tiennent du fat-bike, quand sa fourche vient de l’univers de la moto, tout comme son guidon. Le Onemile Scrambler se paie même deux géométries de : l’un fermé, l’autre ouvert.

En raison de l’absence de réglage en hauteur, la selle fixe (86 cm de haut sur le S Pro, 80 cm sur V Pro) est normalement suffisamment longue pour accueillir une grande fourchette de gabarits (non précisée). En tant que speedbike, le Onemile Scrambler est régi par la réglementation des cyclomoteurs, et inclut donc un vrai phare avant – ici façon moto – un support de plaque d’immatriculation, un rétroviseur gauche et des clignotants. Il lui est par ailleurs interdit de rouler sur les pistes cyclables. Le pilote, lui, doit porter un casque et des gants homologués.

Un speedbike à prix cassé, mais monoplace

La très bonne surprise des Onemile Scrambler Pro, c’est leur prix ! Là où les speedbikes s’envolent généralement à plus de 5 000 euros, cette nouveauté ne coûte que 2 799 euros.

Malgré ce tarif, la batterie de 998 Wh procure entre 45 et 80 km selon le niveau d’assistance. Il est également question de freins à disque hydrauliques (disques de 203 mm) et d’une double suspension au niveau du cadre. Seul bémol, pas question de rouler à deux dessus, puisque le poids maximal supporté est de 125 kg, vélo inclus (42 kg).

Disponible en taille unique, le Onemile Scrambler Pro offre le choix entre quatre couleurs. Sans réseau de revendeurs, la marque livre directement à domicile. Une nouvelle stratégie pour Onemile, qui conserve son vélo pliant électrique Nomad au catalogue.