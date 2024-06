Le n°1 du vélo en Europe dans le dur, les règles du 0 à 130 km/h après le péage et des VE chinoises faites en Europe – L’actu Survoltés de la semaine

La semaine du 17 juin 2024 a été marquée par de belles actualités Survoltés sur le site de Frandroid. Pour commencer, le n°1 du vélo en Europe, Accell Group, va toujours plus mal et a vu sa note financière être abaissée une nouvelle fois ; le 0 à 130 km/h après le péage, est-ce autorisé ? Nous vous rappelons toutes les règles à connaître. Et enfin, les premières voitures électriques chinoises ont été assemblées en Europe, en Pologne.

Accell Group, une note financière de nouveau en baisse

Accell Group, leader du vélo en Europe avec des marques comme Winora et Lapierre, fait face à de graves difficultés financières. Fitch Ratings a abaissé sa note pour la quatrième fois en un an. La dette du groupe s’élèverait à 1,2 milliard d’euros, et des licenciements ont eu lieu. La relocalisation en Hongrie et Turquie ne semble pas convaincre l’agence américaine, et les rappels coûteux de vélos Babboe ont aussi compliqué sa situation.

0 à 130 km/h : ce que dit la loi

Les conducteurs de voitures électriques, profitant de leur accélération instantanée, oublient parfois les règles de sécurité routière après un péage. En France, la loi n’impose pas de limitation de vitesse particulière après le péage, mais les comportements dangereux peuvent être sanctionnés. Une conduite imprudente, telle qu’une accélération rapide au milieu d’une affluence dense ou un dépassement par la droite, peut entraîner des amendes élevées.

Premières voitures électriques chinoises fabriquées en Europe par Stellantis

Stellantis commence la production de la Leapmotor T03, une petite voiture électrique chinoise, dans son usine Fiat en Pologne. Cette initiative marque le début d’une série de modèles Leapmotor assemblés en Europe, elle qui est attendue en France en septembre. Cette production locale vise à éviter les taxes élevées de l’UE sur les véhicules chinois et à bénéficier du bonus écologique en France, tout en réduisant les coûts.

Vidéo de la semaine : découverte de l’Alpine A290

