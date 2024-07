Ce vélo s’auto-attache en quelques secondes avec son cadre et sa tige de selle : on a testé son système, et on a adoré

La marque américaine Yerka était présente à l’Eurobike 2024, à Francfort. Elle y a exhibé son cadre capable… de se transformer en antivol en le combinant avec la propre tige de selle du vélo. Ce système va débarquer sur un modèle électrique d’ici le début de l’année prochaine.

Yerka n’est peut-être pas la marque la plus populaire en France, mais son petit stand installé dans le gigantesque Hall 8 de l’Eurobike 2024, organisé à Francfort du 3 au 7 juillet, a le mérite d’attirer les curieux. Et pour cause : la démonstration de son système d’antivol directement intégré au vélo fait clairement son petit effet. En fait, le vélo est lui-même son propre antivol.

18 secondes top chrono

L’idée est simple : la barre inférieure du cadre peut littéralement s’ouvrir en deux, lorsque vous effectuez une rotation du système de sécurité cylindrique placée sur ladite barre. Dès lors, cette dernière se retrouve scindée en deux : chaque partie peut alors pivoter à l’horizontale. C’est elles qui constituent la base de l’antivol.

Il suffit ensuite de retirer la selle en desserrant le collier de selle. Le tube de selle s’insère alors dans les deux barres horizontales – qui sont munies d’un trou prévu à cet effet -, pour venir sécuriser le vélo et faire office d’antivol. Une clé permet ensuite de locker le tout. Simple, efficace et rapide.

Pour rendre cette manipulation aussi ludique que possible, Yerka a installé un chronomètre sur son stand pour recenser les temps d’exécution de chacun. Pour une première, nous avons bouclé la manœuvre en l’espace de 18 secondes. Un membre de l’équipe Yerka, lui, a tout simplement mis 6 secondes.

Un Yerka électrique à venir

Sur son site, Yerka vend actuellement deux vélos mécaniques équipés de ce cadre-antivol. Le Yerka V3 est actuellement en rupture de stock, mais le Yerka V4 a visiblement du stock. Information intéressante : une version électrique va débarquer au début de l’année 2025, nous souffle-t-on.

L’idée de Yerka est intéressante à plus d’un titre : d’un, vous n’avez pas à vous trimballer avec votre antivol – parfois très lourd – dans votre sac. C’est un gain d’espace et de poids. De deux : si un voleur souhaite voler le vélo en scindant l’antivol en deux, une partie du cadre se retrouve d’un coup d’un seul coupée en deux elle aussi. Et potentiellement inutilisable derrière : pas sûr que la faible rigidité du vélo suffise.