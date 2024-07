La marque allemande Velo de ville a présenté son tout premier longtail électrique à l’occasion de l’Eurobike 2024, organisé à Francfort début juillet. Positionné entre les modèles entrée et haut de gamme du marché, le Loady a la particularité d’embarquer un moteur Bosch Performance Line SX. La configuration du vélo, elle, est bien évidemment au rendez-vous.

Lancé en 1966, Velo de ville est un constructeur allemand de vélos musculaires et vélos électriques qui se positionne aujourd’hui sur le segment du haut de gamme. Sa marque de fabrique ? L’ultra personnalisation de ses vélos.

Du choix de la transmission à la forme du cadre en passant par un très large éventail de coloris, ou bien la nature des pneus, l’ordinateur de bord, la potence, la selle, la tige de selle ou encore la batterie, les possibilités sont quasi infinies. L’idée : que vous achetiez un vélo électrique finalement unique sur le marché, et parfaitement adapté à vos besoins et votre image.

Modularité

Le plus grand salon vélo d’Europe, j’ai nommé l’Eurobike, a été l’occasion pour Velo de Ville de présenter un produit inédit : le Loady, qui constitue la première offensive de la marque sur le créneau du longtail électrique. Pour rappel, un longtail est un cycle généralement familial dont le train arrière est rallongé pour pouvoir accueillir plusieurs enfants ou de la marchandise.

Attendu en octobre 2024, ce Loady ne dérogera pas à la règle avec un niveau de personnalisation ultra poussé. Et surtout, avec un aspect modulable très cher aux yeux du groupe. « On ne veut pas que tu l’achètes pour seulement 2 ans, mais au moins pour 8, 10 voire 12 ans. On veut que ton vélo évolue avec ta famille », nous explique Olivier Doucot, Brand Manager d’Europe du Sud de la marque.

« Tu peux tout enlever, tout moduler. Il existe aussi un kit avec les deux sièges enfant, des poignées et un repose-pied. Un autre kit apporte deux sièges et des barres de maintien. La configuration de base, elle, comprend seulement le porte-bagages allongé », poursuit notre interlocuteur. Il est aussi possible d’installer une caisse Eurobox pour transporter ses courses.

Une béquille à fond sur la sécurité

Le porte-bagages arrière est capable de son côté de supporter jusqu’à 80 kg. De quoi accueillir deux enfants de 40 kilos maximum tout de même. Son avantage, c’est aussi sa compatibilité avec les normes RackTime et MIK HD, qui facilite donc l’aspect modulaire du cycle eu égard au grand nombre d’accessoires respectant cette norme.

Velo de Ville a eu la bonne idée d’ajouter un petit bouton disponible depuis le guidon, qui permet de bloquer la béquille une fois à l’arrêt, et ce afin de renforcer la sécurité du vélo lorsque celui-ci est notamment chargé. C’est bien pensé.

Là où ce Loady nous étonne, c’est au niveau de son moteur : un Bosch Performance Line SX, davantage taillé pour les VTTAE légers, gravels et vélos urbains dépouillés. Dans l’idée, Bosch n’a pas conçu ce moteur pour les vélos cargo. Surtout que ses 55 Nm de couple ne semblent pas vraiment adaptés à un longtail dont le poids, à vide, devrait dépasser les 30 kg.

Certes, le Bosch SX est réputé pour sa légèreté, mais ce n’est pas quelques centaines de grammes de gagner qui vont faire la différence sur un longtail électrique. On s’étonne donc quelque peu de ce choix. En revanche, on nous souffle qu’un autre moteur Bosch probablement plus puissant sera disponible en option d’ici à la fin de l’année. Voilà de quoi nous rassurer.

Côté confort, le Loady s’appuie sur une fourche suspendue et des pneus de 20 pouces Schwalbe Pick-up très rassurants sur le papier. Il serait aussi question d’une batterie de 400 ou 500 Wh selon votre budget et vos besoins d’autonomie.

Un prix bien pensé

Ce vélo est le fruit de 2 ans de travail : à 3900 euros, il se positionne intelligemment entre les modèles entrée de gamme (Decathlon R500 Elec et Nakamura Crossover Longtail à 3000 euros) et haut de gamme (GSD Tern à 5 599 euros, Moustache Lundi Cargo 3 à 4499 euros) du segment.

En revanche, selon votre configuration finale et la quantité d’options payantes ajoutées, la note devrait rapidement dépasser les 4500 euros.