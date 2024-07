Passé non loin de la faillite, cet important acteur français spécialisé dans le vélo repart de l’avant

Passée non loin de la faillite, la plateforme de pièces et accessoires vélo Probikeshop fait son grand retour en ligne, grâce à un nouveau partenaire français.

La crise dans le monde du cycle n’a pas touché uniquement les fabricants de vélos électriques, mais aussi les revendeurs. La plateforme Probikeshop, spécialisée dans les composants, l’équipement et les accessoires vélo, a été durement affectée et a frôlé la disparition en 2023.

Probikeshop de retour !

Suite au redressement judiciaire de la maison-mère InternetStores GmbH puis de la plateforme en novembre, elle fut sauvée grâce au rachat par le Français Matériel-Vélo et le Hongkongais Troika International en janvier. Restait la reprise de l’activité, à l’image de l’ex-site sœur Fahrrad.de, désormais sous la houlette d’un trio d’investisseur dont son fondateur René Marius Köhler.

Bonne nouvelle, le spécialiste des accessoires vélo Probikeshop revient officiellement, nous informe Weelz. Le site est en ligne depuis quelques jours, après la restructuration et » une équipe de 22 anciens salariés », précise la nouvelle direction. Cette dernière est dirigée par Olivier Rochon, tandis que la logistique est passée sous la houlette du partenaire jurassien Snowleader.

Un site fluide, recentré sur les pièces et accessoires vélo

Cette aide permet au « nouveau » site Probikeshop de disposer déjà d’un stock conséquent de pièces et accessoires vélo pour VTT électriques et musculaires, vélos de route et gravel. L’activité s’y recentre et la plateforme ne proposera « plus de vélos complets ». Les clients profitent en outre d’une « interface plus fluide, plus moderne » mais doivent recréer un compte, les anciens ayant été supprimés suite au rachat.