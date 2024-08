Ces nouveaux casques de vélo intègrent un réglage inédit et très pratique

Les nouveaux casques vélo Canyon Stingr et Disruptr CFR conçus pour l’aérodynamisme intègrent le système d’attache HighBar – qui a été présenté plus tôt cette année – aux multiples avantages

Source : Canyon

Un casque vélo s’attache avec une boucle, elle-mêm liée à deux sangles. Le système Fidlock a amélioré l’attache conventionnelle via un aimant intégré, plus facile à fermer et ouvrir. Seulement, il reste à tirer sur la bonne vieille sangle, difficile à régler sur certains modèles et parfois gênante.

Quel avantage pour ce système de réglage pour casque vélo ?

C’est là que Canyon innove avec son système HighBar. La marque allemande se débarrasse des sangles, et intègre à la place deux pièces en plastique latérales, sur laquelle pivote une troisième pièce. Il suffit de ramener celle-ci vers le bas, sous le menton.

En gros, le casque vélo n’a plus d’attache, mais juste une molette de réglage – comme celle à l’intérieur du casque – plus facile et rapide à utiliser. Le tout rendrait le casque vélo plus aérodynamique, plus respirant et plus silencieux (en l’absence de sangles battant dans le vent).

Sur ce casque vélo, il faut pivoter la pièce sous le menton et ajuster la molette. // Source : Canyon

On appréhende un peu le confort de cette solution tout plastique et sa résistance dans le temps, mais on ne demande qu’à tester.

Deux modèles de route pour commencer

Deux premiers casques Canyon munis de ce système HighBar arrivent dès cet été 2024, tous deux conçus pour le vélo de route électrique – ou musculaire. Le Stingr CFR est très aérodynamique et son comparse Disrutpr CFR vise une pratique plus polyvalente (il est plus aéré).

Le casque vélo aérodynamique Canyon Stingr. // Source : Canyon

Par contre, il faudra mettre la main au portefeuille, le prix étant de 302,95 euros. Au moins, le système MIPS est de la partie pour limiter l’impact lors de chocs, tout comme un emplacement pour lumière fonctionnant avec une fixation magnétique (30,95 euros en option). Deux couleurs noir et blanc sont au choix, ainsi que trois tailles.