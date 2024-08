Toujours plus haut : le leader du vélo électrique reconditionné s’invite dans ce nouveau pays francophone

Upway, aujourd’hui considéré comme le leader du vélo électrique reconditionné, s’invite dans un tout nouveau marché : la Suisse. Déjà plus de 1000 modèles sont actuellement disponibles sur la version helvète de sa plateforme.

Source : Upway

La France, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, les États-Unis et désormais la Suisse. L’ascension d’Upway, que l’on peut aujourd’hui qualifier de leader du vélo électrique reconditionné, n’a pas vraiment de limite. L’entreprise française que nous avions rencontrée en juin 2023 – avec une visite de son entrepôt en prime – s’est naturellement tournée vers l’un des pays européens parmi les plus cyclistes du continent.

C’est dans un message LinkedIn que le groupe tricolore a annoncé la belle nouvelle. « La Suisse est à l’avant-garde de la mobilité durable, avec l’un des taux d’adoption des vélos électriques les plus élevés d’Europe. Alors que de plus en plus de personnes se tournent vers les vélos électriques pour leurs déplacements et leurs loisirs, la demande d’options fiables et de haute qualité n’a jamais été aussi forte », peut-on lire.

La Suisse, un marché au fort potentiel

À l’heure d’écrire ces lignes, plus de 1000 références déjà sont proposées aux consommateurs helvètes. On imagine qu’Upway va s’appuyer sur ces autres entrepôts européens – l’annonce ne dit pas si un nouvel entrepôt a été ouvert pour l’occasion – pour réceptionner, reconditionner et renvoyer les VAE aux clients.

Source : Upway

Le marché suisse est intéressant à plus d’un titre. Déjà, et comme mentionné plus haut, il fait partie des nations dont la part du vélo électrique est très élevée : 43,7 % du parc suisse étaient des vélos électriques en 2023 – cela marque tout de même une légère baisse par rapport à 2022 et ses 45,2 %. En clair : notre voisin suisse est un pays définitivement cycliste et tourné vers l’électrique.

Du potentiel sur les speedbikes

Aussi, il est intéressant de noter que les speedbikes ont bien plus la côte là-bas que par chez nous, notamment grâce à une législation plus souple. Alors que le marché du vélo a reculé de 18,3 % en 2023, celui du speedbike a augmenté de 16,6 % avec 26 559 ventes au total (6,7 % du marché global suisse).

On imagine que cette catégorie de deux-roues prendra progressivement de l’importance sur la catalogue suisse d’Upway. La firme française continue ainsi son développement sur le Vieux continent, en se focalisant naturellement sur les marchés les plus développés en matière de vélo, et par extension les plus juteux.