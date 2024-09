Cet accessoire vélo Decathlon vous gardera bien au chaud et au sec pour les fraîches températures qui arrivent

Au tarif accessible, les manchons vélo Decathlon Btwin 900 sont une solution intéressante pour rouler à vélo électrique les mains au chaud et au sec, cet automne et même l’hiver.

Source : Decathlon

Cette semaine rappelle que l’automne n’est pas loin, et qu’il va bientôt falloir s’équiper pour rouler à vélo électrique par tous temps. Si vous n’avez pas encore la panoplie d’accessoires d’automne ou d’hiver, vous pouvez déjà préparer votre liste et réfléchir à la récente nouveauté Decathlon. Les manchons Btwin 900 débarquent en effet dans un coloris inédit – repéré par Transition Vélo – plus sobre que le rouge du lancement très esprit Noël ! Désormais en vert, les manchons peuvent se raccorder parfaitement au vélo cargo R500E de même teinte, par exemple.

Ils soufflent le chaud contre le froid

Techniquement, ils conservent les mêmes caractéristiques. Les manchons vélos sont déperlants et imperméables jusqu’à 5 000 Schmerber (ou mm d’eau). Cela signifie qu’ils résistent sous une pluie faible, mais pas sous une forte averse. Ils sont également coupe-vent, un inconditionnel pour éviter les doigts engourdis à vélo l’hiver !

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

La couche intérieure en ouate permet de garder les mains au chaud jusqu’à -10°C selon la marque, avec une température limite de -20°C. L’installation des manchons vélo est aussi facile via les velcro et le cordon de serrage latéral. Decathlon ajoute une compatibilité avec tous types de guidons (course, droit, courbés, etc).

Un prix doux pour les manchons vélo Decathlon

Le seul inconvénient, c’est que pour tourner, il faut enlever les mains des manchons pour indiquer sa direction. On peut toutefois les combiner à des gants légers, étant à ouverture large. Et il ne faut pas oublier de les détacher après avoir garé votre vélo en espace public, au risque de se les faire voler.

En vert ou rouge, ces manchons vélo coûtent seulement 30 euros. // Source : Decathlon

Outre ces détails, ce produit est très accessible. Les manchons vélo Decathlon Btwin 900 sont disponibles au prix de 30 euros, en taille unique, disponibles en vert et en rouge.