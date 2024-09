Ce nouveau vélo électrique pliant concilie design et prix bas à la perfection

Sous 1 500 euros, le vélo pliant électrique Fiido X 2025 augmente son tarif mais améliore son ergonomie grâce à un nouveau guidon, tout en gardant son style réussi.

Source : Fiido

Des vélos pliants électriques, il en faut pour tous les goûts. Si le nouveau Brompton G Line Electric répond à un désir d’aventure haut de gamme, d’autres visent le pragmatisme. Le Fiido X, évolution du Fiido D11, vise le juste rapport qualité/prix avec une nouvelle version 2025.

Une version 2025 guidée par le guidon

Ce VAE chinois apporte de nombreuses évolutions, comme le guidon en U façon BMX. Il est censé apporter une position de pédalage confortable (plus droite), effort auquel participe aussi la nouvelle selle Velo. Sur ce guidon, le nouvel écran étanche doté d’un mot de passe et une sonnette plus compact y trouvent leur place.

Ailleurs, le Fiido X conserve son cadre svelte en magnésium, au style primé par l’IF Design Award. Uniquement lancé en en bleu, il permet une offre un véritable sentiment de finesse grâce à sa batterie située dans le tube de selle, sans toutefois limiter son poids (19,8 kg). De capacité 418 Wh, le pack délivre une autonomie de 90 km en mode Sport à 130 km en mode minimal.

Le vélo pliant électrique conserve son style et son système de pliage. // Source : Fiido

La batterie alimente le même moteur Aikema dans la roue arrière, associé à un capteur de couple (pédalage naturel comparé à un capteur de rotation). La transmission du vélo pliant électrique est classique avec un dérailleur d’entrée de gamme Shimano Tourney 7 vitesses, associé à des freins à disque hydrauliques étant de référence Tektro M275.

Le vélo pliant électrique Fiido X augmente son prix

Cette version 2025 du Fiido X garde un tarif très bas, mais en hausse. Le vélo pliant électrique grimpe à 1 499 euros, contre 1 299 euros auparavant. Il ajoute toutefois des garde-boues et une béquille, dites en option mais affichées gratuits sur le site officiel.

C’est par ce biais que l’achat passe en exclusivité, sachant que nous alertons sur la garantie – indiquée à 12 mois contre 2 ans selon la loi – et un SAV purement en ligne, sans partenaire physique en France. C’est un élément à sérieusement prendre en compte, car en cas de pépin, cela peut vite devenir un petit bourbier.