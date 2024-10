Se faire livrer des meubles à vélo est désormais possible avec Très Gros Vélo, à un prix abordable en bonus

À l’initiative de Clément Fouillet, la plateforme Très Gros Vélo est une belle initiative qui met à l’honneur le transport de vos meubles à vélo cargo. Le tout de manière écologique, avec des prix raisonnables.

Source : Très Gros Vélo

Transporter un meuble d’un point A à un point B avec un vélo cargo est-il une chose impossible ? Absolument pas, et Clément Fouillet – qui nous a directement contacté pour nous présenter ce projet – le prouve avec son nouveau service lancé depuis le site Très Gros Vélo. L’idée est simple : vous éviter de faire appel à une petite camionnette ou un fourgon pour déplacer votre mobilier.

Des tarifs modestes

Commode, dressing à tiroirs, cuisinière, déménagement avec remorque, penderie, matelas deux personnes : les multiples exemples mis en ligne sur Très Gros Vélo montrent le champ des possibles offerts par un vélo (cargo). Ce dernier offre par ailleurs plusieurs avantages de choix : il évite les bouchons, peut se stationner devant votre porte et est écologique.

Source : Très Gros Vélo Source : Très Gros Vélo Source : Très Gros Vélo

Évidemment, ce service est payant : 35 euros la course, dans une limite de 10 kilomètres. La seconde course profite d’un tarif dégressif à hauteur de 25 euros. Plusieurs suppléments facturés 5 euros sont aussi proposés : manutention (meuble non collecté ou livré à l’extérieur de la résidence) ; aucun ascenseur au départ ou à l’arrivée ; et collecte ou livraison en dehors de Paris intra-muros ou de Paris Nord.

Plusieurs canaux de communication

Pour faire appel à ses services, il est possible de contacter Clément Fouillet via WhatsApp, Messenger ou Instagram. Une telle initiative montre au passage que le vélo cargo n’est pas uniquement destiné au transport des familles, mais aussi de fournitures en tous genres, et surtout de toutes tailles.