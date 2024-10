Comment les vélos électriques révolutionnent le quotidien de la police américaine

Aux États-Unis, plusieurs services de police ont équipé leurs équipes de vélos électriques. Avec un peu de recul, de nombreux avantages en ressortent.

Source : Clay Banks via Unsplash

C’est un article fort intéressant publié par Electrek qui permet de nous rendre compte des bénéfices du vélo électrique au sein des services de police américains. Deux exemples sont cités : celui du département de police du CCSD de Las Vegas d’un côté, et celui du Los Angeles Police Department (LAPD) de l’autre.

Les différentes catégories de VAE aux USA

À Las Vegas, le département en question a récemment accueilli une flotte de vélos électriques de Classe 3. Avant de poursuivre, il est important de bien comprendre les différentes règles d’outre-Atlantique en matière de VAE. Au total, trois principales classes encadrent les vélos électriques.

Classe 1 : jusqu’à 20 mph, soit 32 km/h, aucune gâchette d’accélération ;

Classe 2 : jusqu’à 20 mph, soit 32 km/h, avec une gâchette d’accélération ;

Classe 3 : jusqu’à 28 mph, soit 45 km/h, âge minimum, casque obligatoire, gâchette d’accélération limitée à 32 km/h.

Comme vous pouvez le constater, la vitesse maximale des véhicules de Classe 1 et Classe 2 reste supérieure à celle actuellement en vigueur en Europe, qui limite nos cycles électrifiés à 25 km/h. Le fait est qu’à Las Vegas, les vélos – des Pedego plus précisément – mis à la disposition des forces de police appartiennent à la Classe 3.

Des bénéfices opérationnels et environnementaux

Un vendeur de vélos Pedego a d’ailleurs pu échanger avec un policier-cycliste, qui lui a raconté comment il a pu arrêter une personne prise en flagrant délit de vol de vélo. Avec un vélo mécanique classique, le policier lui a expliqué qu’il n’aurait jamais pu le rattraper. C’est vrai qu’à 45 km/h, c’est tout de suite plus facile, et surtout plus rapide.

Source : Electrek

De leur côté, les forces de la LAPD ont maintenant plusieurs années d’expérience au guidon de vélo électrique. Avec du recul, plusieurs bénéfices en ressortent.

Plus de réactivité pour répondre aux appels ;

Plus rapide que les voitures de patrouille dans des zones à fort trafic ;

Mobilité accrue dans les zones urbaines encombrées, les rues étroites et les événements ;

Réduction de l’impact environnemental des interventions ;

Coûts d’entretien et de carburant plus faibles ;

Rendent les agents plus accessibles.

Il est intéressant de voir comment les vélos électriques sont utilisés aux États-Unis, qui plus est dans des services de police. Preuve que le VAE apporte des avantages certains pour ce corps de métier, aussi bien sur le plan environnemental qu’opérationnel.