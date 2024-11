Comment immobiliser son vélo (électrique) sans béquille ? Cette marque allemande a trouvé une astucieuse solution

Avec son câble d’attache Radanker, la firme teutonne Albgeschwister permet de garder sur vélo électrique sur les roues autour d’un point de fixation, et propose même une autre alternative.

Les virées à vélo électrique de route, gravel ou VTT, c’est souvent une affaire de performances et de plaisir. Mais lorsque l’on s’arrête le temps d’un encas, d’un repas ou d’une pause bienvenue, l’absence de béquille est parfois compliquée. Cette absence fait certes gagner du poids, mais poser sa monture contre un mur, un arbre ou un banc demande demande parfois un certain sens de l’équilibre (et cela peut rayer le vélo).

Un câble pour immobiliser son vélo sans béquille

Une solution venue d’Allemagne et dénichée par eBike News tente d’aider à immobiliser son vélo électrique un peu partout : le Radanker (ancre de roue). La marque Albgeschwister a développé cet outil consistant en un crochet à fixer sur la selle, doté d’un câble métallique à dérouler. Ce dernier permet de s’enrouler autour d’un poteau par exemple, tandis que le mousqueton en bout vient immobiliser le vélo autour du guidon.

Source : Albgeschwister Source : Albgeschwister Source : Albgeschwister

L’objet est très léger (60 grammes) et compact, idéal dans une sacoche de guidon ou dans la poche arrière du maillot. La firme ajoute un aspect visuel antivol vélo, mais nous n’irons pas jusque-là car le câble ne sécurise en rien contre le vol.

Un piquet façon tente en alternative

Si vous êtes sensible à l’origine de ce Radanker, il est assemblé en Allemagne, le câble étant de fabrication américaine. Le prix de cette ancre de vélo est de 43 euros, disponible seulement outre-Rhin pour le moment.

Un ancre façon piquet de tente existe aussi. // Source : Albgeschwister

La marque Albgeschwister propose une autre solution (14,80 euros), celle d’un piquet à planter dans le sol façon tente. Lié à une corde, il garde le vélo sur ses roues, bien pour éviter de le coucher dans l’herbe mouillée.