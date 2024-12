Ces chiffres montrent à quel point les fatbikes électriques illégaux ont séduit les Néerlandais

Le cabinet Marktdata.nl a analysé les volumes de recherche en ligne relatifs aux fatbikes électriques au cours des quatre dernières années, spécifiquement aux Pays-Bas. Les résultats sont éloquents : les utilisateurs sont clairement intéressés par les modèles débridés.

Source : Moveelec

Le Fatbike Market Monitor 2024 du cabinet Marktdata.nl nous livre plusieurs grands enseignements ultra intéressants au sujet des fatbikes électriques, au cœur d’une tempête médiatique et politique depuis cet été aux Pays-Bas, en raison du degré de facilité à les débrider. Le sujet s’est aussi plus récemment invité en France.

Ce rapport a pour objectif de donner un aperçu de l’orientation et de l’intérêt des consommateurs néerlandais à l’égard des fatbikes électriques au cours des quatre dernières années, note Nieuwsfiets. Un bon moyen de prendre de la hauteur sur cette tendance grandissante.

Des résultats sans appel

Le fondateur de Marktdata, Han van Es, n’y va pas par quatre chemins. L’intéressé et ses équipes se sont notamment focalisés sur les volumes de recherches relatifs à la puissance du moteur des fatbikes : « Parmi toutes les recherches recherchant un fatbike avec une puissance moteur spécifique, plus de 60 % concernent un moteur de 750 watts ».

Ce résultat montre bel et bien que plus de la moitié des potentiels acheteurs ont une intention claire, ou tout du moins un intérêt certain : acheter un deux-roues électrique qui n’est pas conforme aux normes européennes, qui, pour rappel, limitent la puissance des vélos électriques – et donc des fatbikes – à 250 Wh, pour une vitesse maximale de 25 km/h grâce à l’assistance.

Source : Heybike via Unsplash

Han van Es poursuit : « Près d’un quart du volume de recherche concerne un moteur de 1 000 watts. À peine 10 % des recherches atteignent la puissance maximale autorisée de 250 watts ». En d’autres termes, à peine une personne sur dix, aux Pays-Bas, recherche un fatbike électrique qui respecte les règles du Vieux continent au cours des quatre dernières années.

Des vitesses maximales recherchées vraiment élevées

La suite des résultats est tout aussi intéressante : « En ce qui concerne le comportement de recherche d’un fatbike avec une certaine vitesse maximale, les analyses sont également choquantes. 61 % des recherches concernent une vitesse de 45 km/h. En deuxième position se trouve la vitesse maximale de 50 km/h avec une part de 26 % ».

Si le « nombre exact de fatbikes aux Pays-Bas n’est pas clair », le cabinet estime tout de même à 150 000 la quantité de fatbikes au sein du pays batave. « Leur popularité augmente rapidement, notamment auprès des jeunes. Cette croissance est en partie due à la facilité avec laquelle les fatbikes peuvent être débridés, ce qui peut conduire à des vitesses plus élevées et donc à un risque accru d’accidents ».

Comment les consommateurs parviennent-ils à se procurer des fatbikes électriques illégaux passant au travers des règles européennes ? Grâce aux grandes marketplace chinoises, telles que AliExpress et Alibaba, note le rapport. Dans les intentions de recherche, le modèle Ouxi V8 figure à la première place. Il a depuis été interdit en Union européenne.

« Alors que d’autres types de vélos aux Pays-Bas sont généralement recherchés auprès de marques connues et de canaux d’achat néerlandais, Marktdata.nl note que de nombreux fournisseurs directs chinois et asiatiques jouent un rôle important dans le comportement de recherche en ligne des consommateurs pour les gros vélos », estime l’institut.

Un avenir plus cadré ?

Il n’empêche, Marktdata.nl se permet de se projeter dans le futur en se basant sur un volume de données qu’elle a décidé d’extrapoler. Avec le pari suivant : « Le volume de recherche des fatbikes avec une vitesse maximale de 25 km/h présente à la fois la plus forte croissance relative et la plus forte accélération ».

On peut donc s’imaginer que les consommateurs pourraient davantage se tourner vers des modèles légaux, eu égard, aussi, aux derniers déboires des fatbikes recensés dans le pays.