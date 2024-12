Bicyclette en bois : un vélo électrique plus écolo et local, mais tout aussi moderne

La startup française Bicyclette en Bois s’apprête à débuter les précommandes de son vélo électrique au cadre et fourche en bouleau. Le constructeur localise au possible la fabrication en France.

Source : Bicyclette en Bois

Avec la firme Cyclik, Hyboo et sans oublier Mobiüs, nous savons que les vélos électriques peuvent se conjuguer avec le bois. Une autre marque émerge dans cette nouvelle tendance, avec une vocation locale : Bicyclette en Bois.

Le choix est aussi esthétique que pratique (le vélo absorbe les vibrations) et écologique, selon les fondateurs Guillaume Dumont et Sébastien Denis. Il permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone, puisque le bois est une matière renouvelable. Le vélo stocke déjà 8 kg durant sa vie, et nécessite 9,5 kg de CO 2 pour la fabrication du cadre et sa fourche avec quelques pièces en acier.

Le cadre (et la fourche) abaissent radicalement l’empreinte carbone. // Source : Bicyclette en Bois

L’empreinte est ainsi très faible en comparaison avec les matériaux classiques :

28,5 kg de CO2 chez la Bicyclette en Bois ;

44,5 kg de CO2 pour un cadre-fourche acier ;

82 kg de CO2 pour un cadre-fourche titane ;

277 kg de CO2 avec un cadre alu + une fourche carbone.

Un vélo en bois plutôt local

Ceci ne comprend pas la partie électrique, puisque le vélo musculaire est décliné en VAE. Sur ce point, Bicyclette en Bois s’est attaché les services de Virvolt. Si la marque française utilise des éléments provenant d’Asie, l’assemblage du moteur arrière Virvolt 750 au couple de 36 Nm est réalisé en France dans l’usine Renault de Flins (Yvelines). Cela n’est pas encore le cas de la batterie en format gourde de 250 Wh, mais c’est déjà ça.

Les fondateurs ont en tout cas comme conviction de fabriquer un vélo le plus français possible. Pas forcément à 100 %, puisque le bois est du bouleau de Finlande, mais la partie cycle l’est en très grande partie :

Découpe et assemblage du cadre dans le Nord (Cyclerie Roubaisienne et APEI) ;

Usinage des pièces en métal à Lille (Nord Laser Tube) ;

Fabrication des jantes, rayons à Saint-Étienne (Mach 1) ;

Montage des roues à Rennes (Velox) ;

Pédalier (Stronglight).

Source : Bicyclette en Bois

Ce vélo électrique ajoute d’autres éléments provenant d’Asie, comme les freins à disque hydrauliques Shimano MT200 et une transmission par dérailleur Shimano Altus 8 vitesses. Par contre, en option, les garde-boue et porte-bagages sont eux signés Stronglight.

Top départ en janvier

La startup ne vend pas encore son vélo électrique. Bicyclette en bois lance d’abord les précommandes, puis lancera son VAE sur la plateforme de financement participatif Ulule, en janvier 2025. Le prix final n’est donc pas encore connu, mais il sera de 2 970 euros au lancement en quantité limitée. Les livraisons débuteront en mars 2025.