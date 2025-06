Ce vélo électrique ultra futuriste se recharge en USB-C et dissimule 2 moteurs dans ses roues

Si quelques zones d’ombres subsistent, le Noll venu de Suède affiche un certain sérieux en tant que vélo électrique futuriste avec ses roues sans rayon ni moyeu, mais n’arrivera qu’en 2026 en petite série. Découverte à l’Eurobike 2025.

Un vélo électrique sans moyeu et sans rayon, ça fait toujours son petit effet. Faut-il encore bien le faire, et ne pas prendre ses clients pour des moutons. A l’image du Reevo, où les propriétaires ont reçu leur VAE avec du retard, avec un poids plus élevé, des soucis de fiabilité et d’électronique, un bruit insupportable, et surtout aucun SAV. Bref, une mauvaise expérience.

Plus sérieux en apparence, le projet Noll affiche ses ambitions lors de l’Eurobike 2025 à Francfort (Allemagne). L’idée est née en Suède, du fondateur de la marque mère Nuxon Mobility, Henrik Jensen, qui a emmené dans son projet une poignée de personnes dont deux anciens de Vässla.

Du look et de la performance pour le Noll

Le Noll – zéro en suédois – est un vélo électrique qui se veut futuriste par ses roues sans moyeu. Où sont donc la transmission et le moteur ? Enfin… les moteurs, puisque le Noll en utilise deux, un sur chaque roue, dont la technologie est encore secrète, tout comme ses valeurs de puissance et de couple.

Les ingénieurs racontent avoir trouvé le graal en termes de résistance, afin de limiter le bruit et l’entretien, tandis que les deux roues motrices seraient un gage de sécurité au guidon. Il serait également possible de gérer la répartition de puissance entre les roues, puisqu’une application rejoint l’offre de ce vélo électrique connecté, avec un écran qui intègre la potence.

La batterie loge dans le cadre du vélo, dont l’autonomie est d’environ 70 km dans le mode le plus sage, et la recharge est au format USB-C tel l’Ampler Nova.

Quid du confort et de la sécurité ?

Au guidon, on appréhende un peu l’inconfort, en raison d’un cadre rigide, une selle fixe, et dont les roues creuses ne permettent pas d’intégrer une fourche classique. Tout repose sur les seuls pneus, dont les flancs et la largeur ne suscitent guère l’optimisme.

Néanmoins, les freins Magura garantissent une immobilisation puissante selon Noll. Les lumières latérales, qui paraissent gadget avec une possibilité de personnalisation de couleur, jouent le rôle de clignotants. Original. La marque évoque aussi un frein régénératif.

Lancement du vélo futuriste en 2026

Bien qu’encore à l’étape de prototype, le vélo futuriste Noll débute déjà ses pré-commandes. Une première série limitée – au nombre d’exemplaires inconnu – est disponible avec un acompte de 250 euros sur le site officiel.

Selon le responsable marketing, le prix final tournerait autour de 6 000 euros. Les livraisons n’arriveront pas avant le printemps 2026, le temps de finaliser le projet et de trouver un réseau de distributeurs ainsi que de partenaires pour le SAV.