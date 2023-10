Tesla commercialise son Cyberquad en France, mais il y a un hic

Tesla commercialise le Cyberquad en France. C'est le quad électrique qui avait été annoncé avec le Cybertruck. Par contre, ce n'est pas le Cyberquad que vous attendiez.

Lors de la présentation du Cybertruck, un pick-up électrique, Tesla l’avait accompagné d’un quad électrique. Ce véhicule dont on ne sait pour le moment pas grand-chose pourrait intéresser les amatrices et amateurs de off-road… Elon Musk avait confirmé qu’il serait en option avec l’achat du pickup, et non pas disponible à la vente seul.

Pour les enfants de huit ans et plus

Ce matin (2 décembre 2021), Tesla a donc commercialisé son Cyberquad. Cependant, c’est la version pour les enfants. Ce quad ressemble à un robot intimidant avec sa carrosserie angulaire, il est doté d’un cadre entièrement en acier, d’un siège rembourré et de suspensions réglables avec freins à disque arrière. Nous avons eu la chance de le tester.

Il peut parcourir 24,1 kilomètres avec sa batterie avec une vitesse de pointe de 16 km/h. Il convient aux enfants de huit ans et plus… et donc si vous êtes un adulte, ce n’est pas pour vous. Comptez 2000 euros… un jouet excessivement cher qui s’adresse donc aux parents fortunés et passionnés par Tesla. Par contre, là, on est clairement dans la cible du constructeur américain.

