Cette voiture électrique perd sa batterie en plein trajet : on vous explique pourquoi

Une voiture électrique chinoise a perdu sa batterie au beau milieu de la route. Cette dernière s'est tout simplement désolidarisée de la voiture. Une vidéo circule même sur les réseaux sociaux. On vous explique pourquoi cela ne pourrait pas arriver avec les voitures électriques commercialisées en France.

Vous connaissez les voitures électriques dotées d’une batterie qui se remplace en quelques secondes au lieu de se recharger ? On appelle ça le battery swapping (échange de batterie) que nous avions pu essayer en Allemagne avec la nouvelle Nio ET7. L’expérience était vraiment bluffante comme nous avions pu le relater dans notre vidéo. Mais, il est vrai que nous avions une petite appréhension : que se passe-t-il si le robot chargé de l’opération revisse mal le pack batterie ? Et bien, regardez la vidéo ci-dessous et vous aurez la réponse.

Comme vous pouvez le voir, une voiture électrique chinoise (la Cao Cao 60 comme le précise Car News China) a perdu sa batterie en plein milieu d’une route en Chine. Aucun accident n’est à signaler, puisqu’il semblerait que la voiture ait simplement continué sa route quelques mètres, et qu’aucun véhicule n’ait roulé sur la batterie. La Cao Cao 60 n’est pas une voiture destinée aux particuliers, puisqu’il s’agit d’une voiture dédiée aux VTC.

Une batterie qui se « recharge » en 60 secondes

Elle est annoncée avec une autonomie de 415 km sur le cycle d’homologation chinois CLTC (donc environ 350 km sur le cycle européen WLTP) avec un temps record de 60 secondes pour échanger sa batterie. Ruilan Auto, le constructeur de la voiture qui appartient au géant Geely (Volvo, Lotus, Zeekr, etc.), annonce une durée de vie de 600 000 km. Ruilan Auto précise qu’une enquête est en cours pour connaître les raisons de ce détachement soudain de la batterie, en pleine conduite. Mais il y a fort à parier que le système d’échange est en faute ici.

Attention toutefois à ne pas utiliser ce cas pour généraliser ce risque sur toutes les voitures électriques à batteries interchangeables. Cette solution a l’immense avantage de permettre une « recharge » de la voiture en un temps record, et de réduire l’impact de l’opération sur le réseau électrique. En effet, les batteries installées dans la station d’échange se rechargent plus lentement qu’une voiture électrique branchée sur une borne de recharge ultra-rapide.

Batteries interchangeables ou recharge rapide ?

Nio, qui est l’un des précurseurs dans ce domaine, a lancé en fin d’année dernière sa nouvelle génération de stations d’échange de batteries. L’opération, qui durait 5 minutes, ne prend désormais que 2 minutes et 30 secondes. À comparer avec la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement actuellement, la Hyundai Ioniq 6, qui passe de 10 à 80 % en 18 minutes.

L’échange de batterie n’est pas forcément une solution idéale à long terme. En cause, une gestion coûteuse des batteries (il faut en effet stocker plus de 10 batteries par station), mais aussi un avantage de temps qui se réduira au fur et à mesure de l’évolution des batteries. Il est ainsi question d’une recharge en seulement 10 minutes dans les mois à venir pour les futures voitures électriques et 5 minutes à moyen terme. Mais les stations d’échange de batteries conserveront tout de même un avantage : la possibilité de choisir la taille de sa batterie, au jour le jour, selon ses besoins.

Finalement, le plus gros inconvénient des batteries interchangeables provient de la mise en œuvre industrielle sur l’architecture des voitures électriques. La plateforme de ces voitures est forcément plus haute et épaisse, car une batterie interchangeable prend plus de place et est plus lourde. Tout cela pour améliorer leur résistance, afin d’éviter qu’elle ne se détache de la voiture au beau milieu de la route…

Mais pour le moment, les voitures électriques dotées d’une batterie interchangeable ne sont pas vendues en France. Elles le sont surtout en Chine, mais aussi dans quelques pays d’Europe, à l’image de Nio, en Allemagne, Suède, Pays-Bas, Norvège et Danemark.

