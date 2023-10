Recharger sa voiture électrique grâce aux feux tricolores : une idée très innovante et prometteuse

Les feux tricolores ne seront bientôt plus une « perte de temps » pour les automobilistes, grâce à une technologie de charge à induction développée par des chercheurs japonais. De quoi permettre aux conducteurs de recharger leur voiture électrique, même à l’arrêt.

Si l’on entend encore parfois parler de range anxiety, qui désigne la peur de se retrouver à court de batterie lorsque l’on roule en voiture électrique, celle-ci est de moins en moins présente. Et pour cause, les infrastructures de recharge se sont très nettement développées partout dans le monde. On compte d’ailleurs plus de 100 000 bornes rien qu’en France.

Une solution maline

Et ce nombre devrait encore continuer à grimper, puisque de nouveaux opérateurs se développent sur le marché. De plus, la puissance de bornes ne cesse d’augmenter : le groupe Geely peut par exemple atteindre les 600 kW et Tesla les 1 000 kW avec ses Megachargeurs. Ainsi, recharger sa voiture électrique est de plus en plus simple, et cela devrait encore le devenir au fil des années.

En plus, de nombreuses solutions sont en cours de développement pour réduire le temps passé à la borne et accroître l’autonomie des voitures électriques. On pense par exemple à la batterie solide, sur laquelle travaille notamment Nissan, mais pas seulement. Car des chercheurs de l’Université de Tokyo planchent actuellement sur une solution très maline pour ne plus avoir besoin de trouver une borne.

Le site de l’Université explique que les équipes du chercheur Fujimoto Hiroshi ont mis au point une technologie de charge à induction ultra rapide. Cette dernière a été mise au point en partenariat avec plusieurs entreprises japonaises, comme Bridgestone ou encore les équipementiers Denso et NSK. Mais alors, comment ça marche exactement ?

En fait, le fonctionnement de cette technologie est très simple sur le papier. Des bobines sont installées sous le bitume et créent un champ électromagnétique. Les voitures sont quant à elles également équipées de bobines sur leur partie inférieure, qui reçoivent de l’électricité quand elles passent sur la route.

Une charge très rapide

Cette technologie est installée dans la zone d’arrêt des feux tricolores, et permet aux véhicules compatibles de se recharger pendant qu’ils attendent le passage au vert. Selon les scientifiques, il ne faut que dix secondes pour récupérer un kilomètre d’autonomie. Or, Fujimoto Hiroshi rappelle que « les véhicules s’arrêtent généralement 30 à 45 secondes » à chaque fois.

Un rapide calcul permet de voir qu’il est possible de récupérer entre 3 et 5 kilomètres environ à chaque arrêt au feu tricolore. Ce qui peut sembler peu, mais qui représente tout de même un sacré avantage si l’on circule souvent en ville, d’autant plus si l’on profite en plus du freinage régénératif, particulièrement efficace dans les embouteillages. De quoi réduire les besoins en recharge à domicile ou sur les bornes par exemple.

Des tests grandeur nature sont actuellement en cours dans la ville de Kashiwa, située à quelques kilomètres au nord de Tokyo, afin de tester la viabilité de ce projet. Reste ensuite à savoir s’il sera déployé dans d’autres communes à plus grande échelle au cours des prochains mois. Mais à vrai dire, l’idée de recharger sa voiture électrique en roulant ne date pas d’hier.

Et pour cause, l’entreprise israélienne Electreon développe de son côté une route à induction d’une longueur de 2 000 kilomètres. En Suède, les équipes de l’université de Chalmers ont également conçu un système capable de délivrer jusqu’à 500 kW sans aucun câble.