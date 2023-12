Comme la Tesla Model 3, ces 25 voitures électriques n’auront bientôt plus le droit au bonus écologique

Découvrez les grands perdants du nouveau bonus écologique 2024 qui entre en vigueur à partir du 15 décembre 2023, ceux dont le score environnemental tel que décidé par le gouvernement n’est pas suffisant pour conserver le bonus dont ils ont pu bénéficier jusqu’alors. Le prix de certaines voitures électriques va grimper !

Voici enfin la liste que tout le monde attendait. Nous sommes le 14 décembre 2023, et avec un jour d’avance le gouvernement, par le biais de l’ADEME, l’Agence de transition écologique, a publié les noms des voitures qui sont éligibles au bonus en 2024. Et de fait, ceux qui n’y figurent pas sont les véhicules électriques qui n’y auront plus droit après ce 15 décembre 2023 alors que jusqu’à maintenant, ils pouvaient bénéficier d’un rabais de 5 000 vire 7 000 euros grâce au bonus écologique. Cruel !

Évidemment les nouveaux critères pris en compte vont dans le sens d’un certain protectionnisme, favorisant les véhicules produits localement, en France ou en Europe, au détriment de ceux qui sont produits plus loin, notamment les véhicules chinois.

Qu’il s’agisse de leur lieu de production, de la technologie qu’ils embarquent (composition de la batterie particulièrement) ou encore la manière dont ils sont acheminés jusqu’à notre marché français (voiture produite en Chine qui arrive par bateau, « no bueno » !), voici par marque la liste des modèles pénalisés par le nouveau bonus 2024 !

Il est possible que cette liste évolue, puisque les constructeurs ont le droit de faire appel de la décision de l’Ademe, avec une demande dérogatoire. C’est le cas si par exemple, l’usine de production en Chine utilise des énergies renouvelables. On sait déjà que certains constructeurs feront cette demande.

AIWAYS

Aiways est un constructeur chinois, qui produit ses voitures sur le marché local, plus précisément à Shangrao, et les achemine jusqu’à chez nous par bateaux. Les deux modèles vendus chez nous perdent leur bonus.

BYD

BYD, l’acronyme de Build Your Dreams, aurait sans doute rêvé de conserver le bonus auquel prétendaient son SUV Atto 3 et sa petite citadine Dolphin, tout juste arrivée sur le marché. Mais le constructeur chinois est pénalisé par sa production à l’autre bout du monde.

DACIA

C’est cruel pour Dacia dont la Spring fait partie des meilleures ventes de voitures électriques sur le marché français : deuxième en 2022, et très probablement sur le podium en 2023 aussi. Mais la moins chère des électriques paye une production en Chine.

FORD

Techniquement le SUV électrique de Ford, le Mustang Mach-E, ne rentrait déjà pas dans le bonus 2023 en raison de son prix. Mais poussé comme d’autres marques par la politique hyper agressive de Tesla en ce qui concerne les tarifs, Ford avait tout fait pour la faire rentrer sous les 47 000 euros. Et donc éligible aux 5000 euros. Mais sa production au Mexique aura de toute façon raison de lui pour 2024.

HONDA

Chez Honda, la petite citadine au look si craquant, le « e », dit au-revoir au bonus, très certainement en raison de sa production au Japon. Quant au nouveau SUV électrique sur base de HR:V, il ne fait pas partie de la liste du gouvernement. Honda n’a pas fait la demande.

HYUNDAI

Chez Hyundai, si le Kona électrique fait partie de la liste des véhicules électriques éligibles en raison d’une production eu Europe, en revanche, les Ioniq 5 et Ioniq 6 payent leur production en Corée du Sud.

KIA

C’est la douche froide pour Kia dont aucun, oui, aucun véhicule électrique ne pourra désormais bénéficier du bonus basé sur le score environnemental.

LEAPMOTOR

Le constructeur chinois Leapmotor propose une citadine concurrente de la Dacia Spring au look rétro. Mais comme cette dernière, la production en Chine ne permet pas d’être éligible au bonus 2024.

MG

C’est la douche froide pour MG qui n’aura plus droit à un seul bonus sur ses modèles en 2024. MG4 comprise, la compacte faisant pourtant partie des véhicules électriques les plus vendus en France. Il faut dire que le constructeur chinois n’avait même pas pris soin de remplir de dossier pour ses véhicules étant déjà sûr de ne plus pouvoir prétendre au bonus.

NISSAN

Contrairement à la Leaf, produite en Angleterre, le récent SUV Ariya est produit au Japon. Ce qui le pénalise pour le bonus 2024.

SMART

Coup dur pour Smart dont les nouveaux SUV #1 et #3 sont produits en Chine, via une co-entreprise réalisée avec le géant Geely. Peut-être la marque fera-t-elle quand même appel de sa non éligibilité au bonus 2024 en France en faisant valoir sa production neutre en carbone ? La Smart Fortwo en revanche, fait partie de la liste du gouvernement.

SERES

Comme tous les constructeurs venus de Chine, Seres ne peut plus plus prétendre au bonus avec son SUV vendu en France, le 3.

TESLA

C’était attendu : la Tesla Model 3 n’est officiellement plus éligible au bonus 2024. Si le Model Y peut toujours y prétendre en raison d’une partie de sa production dans l’usine de Tesla à Berlin, c’est bel et bien en Chine que les Tesla Model 3 sont produites. Et ça, comme on peut le voir avec le reste de la liste, c’est éliminatoire.

TOYOTA

Chez Toyota, c’est bien la plateforme partagée avec Stellantis et assemblée en France qui sauve le ProAce City Verso Electric. En revanche, le SUV bZ4X continue de jouer de malchance : après son arrivée sur le marché repoussée pendant des mois, le voilà qui ne peut plus prétendre au bonus en France en raison de sa production au Japon.

VOLVO

Chez Volvo, si les C40 et XC40 Recharge font partie de la liste des véhicules éligibles, le petit dernier, l’EX30, en raison de sa plate-forme empruntée au chinois Geely, la même que pour les Smart #1 et #3, n’est pas éligible au bonus. En attendant sa production en Europe prévue pour 2025 ?