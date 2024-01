Cette étude montre à quel point l’autonomie des voitures électriques n’est plus du tout un problème

Selon une récente étude, les pannes de voitures électriques liées à une batterie vide sont de plus en plus rares. Ce qui devrait rassurer les plus inquiets, alors que le nombre de bornes de recharge ne cesse de croître au fil des années, en France et partout dans le monde.

Depuis quelques années, les ventes de voitures électriques sont en constante augmentation. Rien qu’en Europe, la part de marché est désormais à plus de 20 %, dépassant ains les diesels depuis plusieurs mois. Même chose en France, où les modèles zéro-émission (à l’échappement) représentent plus de 15 % des ventes de voitures neuves.

Une peur de moins en moins justifiée

Cependant, cette motorisation a toujours de nombreux détracteurs, qui affirment notamment que l’autonomie est encore insuffisante. D’ailleurs, cet aspect inquiète toujours beaucoup d’automobilistes, qui craignent de tomber en panne. Selon une récente étude, la valeur idéale serait de 400 kilomètres au moins, même si l’on sait que cela n’est en fait pas réellement utile, bien au contraire.

Cependant, cela devrait mettre du temps à rentrer dans l’esprit des conducteurs. Avec le prix, l’autonomie reste encore un frein très important à l’achat d’une voiture électrique. Pourtant, une récente étude a prouvé que c’est en en possédant une que l’on commence à craindre de moins en moins la panne. Et pour cause, la range anxiety aurait tendance à baisser avec l’expérience et au fil des kilomètres.

Il est vrai que plus on se sert de sa voiture électrique, et plus on se rend compte que la panne est en fait très rare. Et voilà qu’une autre étude le confirme une nouvelle fois. Cette dernière nous provient de l’organisme britannique AA Data, relayé par le site britannique This Is Money. Celui-ci s’est penché sur les pannes d’autos électriques au cours des derniers mois et nous prouve que la peur de manquer d’autonomie est infondée.

Pour cela, l’entreprise s’est basée sur une période d’un an allant d’octobre 2022 à octobre 2023 afin d’établir des statistiques sur les pannes. Et on se rend compte que celles concernant la batterie sont en fait très peu courantes. Les cas d’arrêts causés par une autonomie insuffisante ont concerné seulement 2,3 % des appels pour une demande d’assistance sur la route. Autant dire que c’est très peu. Mieux : ce chiffre est en baisse.

Une peur infondée

En effet, au fil des années, les pannes de batterie sont de plus en plus rares sur les routes. Celles-ci représentaient 8,3 % des défaillances sur les voitures électriques en 2015, contre 4,3 % en 2021. Selon l’organisme britannique, ce chiffre devrait descendre à 1 % au cours de l’année 2024, ce qui devrait rassurer les plus inquiets. Et cela s’explique par plusieurs raisons. La première est bien sûr le développement des infrastructures de recharge, de plus en plus nombreuses.

C’est d’ailleurs le cas partout, puisqu’en France, on compte désormais plus de 100 000 bornes réparties sur tout le territoire. Mais ce n’est pas tout. Les voitures électriques affichent aujourd’hui une autonomie de plus en plus grande, qui permet de parcourir de plus longues distances sans avoir à se recharger. Et lorsque c’est le cas, la charge est de plus en plus rapide. D’ailleurs, certains constructeurs misent surtout sur la recharge rapide plutôt que sur de grandes autonomies. Cela permet d’intégrer une batterie plus petite – et donc de maîtriser le poids du véhicule – et de réduire le prix.

Selon le site britannique, les automobilistes sont également mieux informés et peuvent sont mieux anticiper la baisse de l’autonomie, afin d’éviter la panne. C’est tout particulièrement le cas en hiver, où la consommation est en hausse : il est donc possible de parcourir moins de distance avec la même batterie. Même si cela dépend des modèles, puisque certains s’en sortent mieux comme le Hyundai Kona et le Ford F-150 Lightning.

Selon AA Data, la principale cause d’appel à l’assistance routière pour les voitures électriques est liée aux pneus, dans 21,5 % des cas. Ce qui pourrait changer avec le développement des gommes sans air. Viennent ensuite les soucis liés à la recharge de la batterie (19,8 %) ainsi que les défaillances de la batterie 12 volts pour les accessoires et les équipements comme la climatisation (16,8 %).