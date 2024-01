Cette voiture électrique hallucinante veut concurrencer Tesla, mais son prix n’a aucun sens

Mullen, vous connaissez ? Non ? Ce petit constructeur américain de voiture électrique était jusqu'à présent assez discret, mais ça va changer : la marque vient de présenter au CES la Five RS, un modèle hyper performant, dépassant même Porsche ou certaines Tesla. Reste à savoir si cela va se concrétiser.

Le CES ouvre ses portes à de plus en plus de produits différents, et les voitures commencent à s’y engouffrer. Certains constructeurs sont connus, comme Honda, d’autres… moins, comme Togg ou Mullen, qui nous intéresse aujourd’hui.

Mullen, c’est une petite marque américaine créée en 2021 et qui s’est d’abord spécialisée dans le rebadgeage de voitures et d’utilitaires électriques chinois. La marque présente aujourd’hui la Five RS, sa première « vraie » voiture conçue en interne, et les chiffres annoncés sont impressionnants.

« Ultra-Performance Race-Track Mode »

Tellement de chiffres, d’ailleurs, qu’on ne sait plus où donner de la tête. La batterie ? 100 kWh de capacité, architecture 800 volts, plus de 480 km d’autonomie selon la norme EPA, recharge de 0 à 80 % en 35 minutes.

Les performances ? Deux moteurs, puissance maximale de plus de 1 000 ch, boîte de vitesses à deux rapports, 320 km/h de vitesse de pointe, 0 à 60 mph (96 km/h) en « moins de 2 secondes ». Les freins en carbone-céramique sont signés Brembo, de quoi stopper les 2,2 tonnes de la bête au plus court.

Un « Ultra-Performance Race-Track Mode » est même disponible pour profiter du potentiel manifestement dingue de la bête. Vous l’aurez compris, cette avalanche de chiffres placerait cette Five RS au summum des voitures électriques, dépassant le Porsche Taycan sur quasiment tous les niveaux et se rapprochant même de la Tesla Model S Plaid, référence du secteur.

Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent

Vous avez l’eau à la bouche ? Les réservations sont déjà ouvertes, et vous pouvez mettre 500 dollars pour profiter d’une Mullen Five RS avant tout le monde. Il faudra cependant attendre 2025 au plus tôt. Ah, et elles ne sont ouvertes qu’aux États-Unis.

Quant au tarif, si le site internet reste muet, le CEO de Mullen a annoncé lors de la conférence de presse un prix de 295 000 dollars, et même 385 000 dollars dans une version encore plus exclusive — comptez environ 269 000 et 351 000 euros respectivement. Bon courage, lorsqu’on sait qu’on peut s’offrir une Model S Plaid pour 86 090 dollars là-bas !

Nous sommes de plus sans nouvelles de deux produits dont on avait déjà parlé : une micro citadine qui devait arriver en Europe et une supercar annonçant, elle aussi, des performances dingues (deux modèles chinois à la base, comme on en parlait en début d’article), sont portées disparues. Bon courage à la marque, donc.