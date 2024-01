Cette nouvelle voiture électrique arrive en France : pourquoi il ne faut pas parler de « voiture »

Togg, un constructeur turc de voitures électriques, dévoile sa nouvelle berline fastback, nommée T10F. Au programme : une arrivée prévue en Europe et des caractéristiques techniques... pour le moins étonnantes en 2024. On vous explique pourquoi.

Il va falloir vous y habiter : les constructeurs asiatiques veulent envahir l’Europe. Le dernier en date ? Togg. Ce nom ne vous dit rien ? C’est normal. Il s’agit d’une nouvelle marque turque, vendue dans le pays depuis quelques mois, à travers le Togg T10X, un SUV 100 % électrique. À l’occasion du CES 2024, Togg annonce l’arrivée d’un second modèle : la berline T10F au format fastback. Celle-ci sera vendue en Europe, et notamment en France.

Une berline « fastback »

Si le terme « fastback » ne vous dit rien, il s’agit d’une forme de carrosserie qui permet au design d’être plus « sportif » qu’une berline classique. C’est notamment la forme de la nouvelle Peugeot 408 (on attend d’ailleurs toujours la Peugeot e-408 électrique).

Togg nous promet une voiture électrique très technologique, et préfère d’ailleurs parler d’appareil intelligent (smart device). Mais bon, dans les faits, il s’agit d’une voiture, certes dotée d’une partie connectée. Mais ce qui est également le cas de ses concurrentes. Petite précision : il s’agit d’un prototype, proche de la série selon la marque.

On trouve ainsi deux écrans : un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces et un écran central de 29 pouces pour l’infodivertissement. Togg précise que Qualcomm fournit deux processeurs Snapdragon pour faire tourner l’ensemble.

Jusqu’à 600 km d’autonomie

Pour la partie électrique, on peut compter sur trois versions différentes, presque comme chez Tesla : propulsion à « petite » batterie de 52,4 kWh, propulsion à « grande batterie » de 88,5 kWh et transmission intégrale avec la même batterie. L’autonomie est annoncée respectivement à 350, 600 et 530 km sur le cycle d’homologation WLTP.

À titre de comparaison, l’ancienne Tesla Model 3 Propulsion (SR+) était donnée pour 409 km d’autonomie WLTP avec une batterie plus petite, d’une capacité de 50 kWh. On voit donc que la Togg T10X ne sera pas la reine de l’efficience. En d’autres termes, la consommation ne devrait pas être son point fort.

Étrange, alors que son coefficient de traînée aérodynamique (Cx) est donné pour 0,226. Soit à peu près aussi bien qu’une Tesla Model 3. On imagine que le poids de la voiture turque (entre 1 939 et 2 215 kg selon les versions) ne doit pas aider.

Une recharge « rapide », sans plus

Pour la recharge, il faudra tabler sur 28 minutes pour passer de 20 à 80 % de batterie sur un chargeur rapide en courant continu. Avec une recharge plus lente en courant alternatif, la voiture embarque un chargeur d’une puissance de 11 kW qui peut grimper à 22 kW en option. Une bonne nouvelle, qui contrebalance la recharge « rapide » tout juste correcte, surtout pour 2025.

En termes de dimensions, Togg avance une longueur de 4,83 mètres, une largeur de 1,881 mètre et une hauteur de 1,56 mètre. L’empattement de 2,89 mètres laisse espérer une bonne habitabilité à l’intérieur du véhicule. Du côté du coffre, on pourra compter sur un volume de 500 litres, qui peut passer à 1 350 litres une fois les sièges arrière rabattus.

Le constructeur turc nous apprend que les performances seront au rendez-vous. Dans le détail, les versions propulsion intègreront un unique moteur d’une puissance de 160 kW (217 ch) avec un couple de 350 Nm alors que la version à transmission intégrale aura le droit à deux unités. Soit une puissance totale de 320 kW (435 ch) et un couple de 700 Nm. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 4,6 secondes pour la version la plus puissante, et entre 7,2 et 7,4 secondes pour les autres variations.

La Togg T10X fait mieux que la Tesla Model 3 sur au moins un point : le diamètre de braquage, annoncé à 11,6 mètres. C’est 20 cm de mieux que sa concurrente américaine. Un peu plus pratique, donc, pour faire un demi-tour et réaliser des manœuvres de stationnement.

Une voiture connectée pour 2025

Pour la partie connectivité, Togg promet une conduite semi-autonome de niveau 2, grâce à un régulateur adaptatif et un centrage dans la voie. On aura aussi accès à la recharge bi-directionnelle V2L, pour alimenter des appareils électroniques grâce à la batterie de traction.

Pour le moment, Togg n’a pas annoncé le prix de sa future voiture électrique. On sait juste qu’elle sera disponible en 2025, et notamment en Europe. Nul doute que d’ici là, les autres constructeurs auront aiguisé leurs armes. On espère alors que Togg reverra à la hausse certains éléments de la fiche technique, qui pourraient sembler dépassés en 2025.

Actuellement, le SUV électrique Togg T10X est uniquement vendu en Turquie. Pour le moment, entre 15 000 et 20 000 exemplaires auraient été écoulés. Les capacités de production de Togg sont assez importantes, avec 100 000 véhicules par an et jusqu’à 175 000 en cas d’extension de l’unique usine turque.