La moins chère des Tesla Model 3 devrait bientôt avoir une meilleure autonomie grâce à cette batterie hybride

S'il existe actuellement deux grands types de batteries lithium-ion, CATL, le leader mondial du secteur, annonce avoir lancé la première voiture électrique dotée d'un nouveau type de batterie. Promettant un bon compromis entre prix et autonomie, ce pack devrait bientôt arriver sur la Tesla Model 3 d'entrée de gamme. Voici à quoi s'attendre.

Qui dit voiture électrique dit, forcément, batterie. La technologie lithium-ion, archi prédominante aujourd’hui (même si les batteries au sodium ont un grand potentiel), se divise actuellement en deux grandes catégories : les LFP (lithium – fer – phosphate) pour les modèles d’entrée de gamme, et les NMC (nickel – manganèse – cobalt) pour les gammes supérieures.

Ça, c’était jusqu’à ce que CATL, le leader mondial des batteries, présente en 2022 un nouveau genre de cellule : les M3P. Des batteries dont on n’avait plus entendu parler, mais une annonce du fabricant vient nous donner du neuf : la première voiture électrique dotée de cette batterie a été commercialisée, et Tesla serait intéressé pour en équiper sa Model 3 d’entrée de gamme.

Une batterie bien mystérieuse

C’est le média chinois The Paper qui relate l’annonce. Cette batterie M3P serait donc au cœur de la Luxeed S7, une grande berline électrique chinoise (codéveloppée par Chery et… Huawei), qui vient d’être lancée.

Une batterie qui semble intéressante, donnant à cette S7 une autonomie allant jusqu’à 800 kilomètres en une seule charge selon le cycle chinois CLTC, soit environ 680 kilomètres sur le cycle européen WLTP. La recharge n’est pas en reste, avec une architecture 800 V promettant un 10 à 80 % en 15 minutes.

Reste que cette M3P… on n’en sait pas beaucoup plus. Sa chimie exacte n’est pas connue ; nous pensions au début qu’il s’agirait d’une LMFP (lithium – manganèse – fer – phosphate), mais CATL s’en défend… sans pour autant donner la nature exacte de cette nouvelle batterie.

Tout ce qu’on sait, c’est que cette batterie M3P promet un bon compromis entre les batteries LFP et NMC. En mars 2023, Zeng Yuqun, président de CATL, avait ainsi déclaré : « les batteries M3P peuvent réduire les coûts et augmenter l’efficacité. Leurs performances à basse température et leur densité énergétique sont meilleures que celles des LFP, et leurs coûts sont meilleurs que ceux des NMC ».

Une sorte de meilleur des deux mondes, donc, et qui intéresse d’autres constructeurs – et pas des moindres.

Bientôt sur la Tesla Model 3

En effet, Tesla serait en pourparlers avec CATL pour équiper sa Model 3 de cette batterie. À vrai dire, l’annonce ne date pas d’hier, mais la commercialisation de la Luxeed montre bien que la batterie M3P est prête. De quoi pouvoir prédire une arrivée dans pas si longtemps dans la berline Tesla, même si, là encore, aucun détail n’a filtré.

À quoi devons-nous nous attendre ? Cette batterie devrait être réservée à la version Propulsion d’entrée de gamme, la seule à recevoir une batterie LFP (les « Grande Autonomie » et la « Performance » à venir ont des NMC). CATL vise une autonomie de 700 km mais, s’il parle d’un chiffre calculé selon la norme CTLC, alors il faudrait s’attendre à quelque chose aux alentours des 610 km WLTP.

Une belle progression pour la Model 3 Propulsion, qui affiche aujourd’hui une autonomie de 554 km WLTP. On peut aussi imaginer que cette batterie arrivera sur le Model Y, dont une nouvelle version arriverait en 2025.

Reste à savoir si elle s’ajoutera ou si elle remplacera la batterie BYD, l’autre géant de la batterie, qui permet au Model Y de se recharger en 20 minutes. Réponse dans quelques mois, probablement.