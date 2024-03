Si vous aimez l’aventure, vous allez adorer ces nouvelles voitures électriques Rivian prévues pour l’Europe

Tout juste dévoilées, les nouvelles voitures électriques Rivian R2 et R3 nous en disent encore un peu plus à leur sujet. On découvre notamment qu'elles se dotent d'emplacements conçus pour installer des accessoires tels qu'un porte-vélo ou une tente de toit connectée à la batterie de la voiture. Et le tout sans avoir besoin d'outils.

Avez-vous déjà entendu parler de Rivian ? Si la réponse est négative, c’est tout à fait normal car la marque n’est pas commercialisée en Europe pour le moment. Actuellement, elle propose deux modèles, à savoir le pick-up R1T et le SUV R1S.

Des accessoires pour l’aventure

Si la firme américaine, rivale de Tesla n’est pas vraiment au mieux de sa forme, elle ne baisse pas les bras, bien au contraire. Elle vient d’ailleurs de lever le voile sur deux nouvelles voitures positionnées sous ses modèles existants, afin de conquérir nouveaux clients et reprendre du poil de la bête. Il s’agit des R2 et R3, qui se décline également dans une version X plus performante.

Ces autos seront bel et bien commercialisées en Europe, avec le petit SUV R3 qui arrivera après le R2, qui ne verra pas le jour avant 2027 au moins. Cela nous laisse donc de quoi voir venir, alors que le constructeur continue de distiller de nouvelles informations sur ces deux nouveaux arrivants. Sur son compte X (anciennement Twitter), Rivian indique en effet que les deux véhicules seront dotés d’une fonctionnalité très astucieuse.

Il s’agit tout simplement d’emplacements spécialement conçus pour installer des accessoires. Il pourra s’agir d’un porte-vélo comme le montrent les premières images officielles. Mais ce n’est pas tout, car le passionné de la marque Chris Hilbert a publié d’autres images sur le réseau social. On y voit une tente de toit spécifiquement conçue pour les R2 et R3, qui devrait pouvoir s’installer à l’aide de ces emplacements dédiés. Cette dernière devrait pouvoir accueillir environ deux personnes.

Elle est équipée d’un éclairage, d’un matelas gonflable chauffant et d’une structure en dur. Celle-ci garantit une grande solidité et permet également de projeter des films directement sur le côté durant les excursions en pleine nature. Néanmoins, Rivian n’a pas encore précisé si ses deux SUV électriques étaient dotés de la charge bidirectionnelle. Ce qui pourrait servir à alimenter un rétro-projecteur, mais aussi une cuisinière comme on peut le voir sur les images.

Une capacité de tractage impressionnante

Il faudra sans doute patienter encore un peu avant d’en savoir un peu plus et de connaître la liste complète des accessoires proposés par le constructeur. Mais ils ne devraient pas être donnés, puisque Chris Hilbert table sur un prix de 5 000 dollars pour la tente de toit, celle du R1 étant déjà affichée à 2 800 dollars. Mais une question se pose pour les futurs acheteurs : les Rivian R2 et R3 pourront-ils tracter des charges lourdes ?

Pour le moment, il se murmure que les deux SUV électriques, qui devraient notamment rivaliser avec la Tesla Model Y n’en sont pas capables pour le moment. Et la raison est simple, puisque les prototypes ne sont pas dotés d’équipement leur permettant de tracter. Mais cela devrait cependant changer lors de leur commercialisation. Ainsi, le passionné de la marque table sur une capacité comprise entre 4 000 et 6 000 livres, soit environ 1 814 à 2 720 kilos.

Le spécialiste table sur 2 267 kilos pour les deux véhicules, ce qui est alors largement supérieur à la Tesla Model Y. Pour mémoire, le SUV électrique peut atteindre les 3 500 livres, soit 1 587 kilos seulement. Ce qui reste assez peu en comparaison avec ce dont seraient capables les voitures de Rivian. Il faudra cependant faire preuve d’encore un peu de patience avant d’en savoir plus.

Dans tous les cas, le R3 se dote de nombreux éléments particulièrement pratiques, comme la lunette arrière qui s’ouvre. Les données techniques sont encore assez rares sur les deux véhicules pour le moment.