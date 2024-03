La nouvelle fonction de Chargemap qui va devenir indispensable

Les tarifs de recharge des voitures électriques peuvent varier du simple au quadruple, selon l'endroit où l'on se trouve. Pour aider les utilisateurs à y voir plus clair, Chargemap a introduit une nouvelle fonctionnalité.

La recharge d’une voiture électrique peut coûter jusqu’à quatre fois plus cher en fonction de l’endroit où l’on se trouve.

Contrairement aux tarifs de l’essence, qui varient peu, les prix du kWh dans le domaine de l’électrique sont beaucoup plus échelonnés. Que l’on charge sa voiture chez soi, sur une borne publique ou sur une borne de charge rapide, les tarifs peuvent considérablement varier.

Pour aller plus loin

Voici combien coûte réellement la recharge d’une voiture électrique en France

Nouvelle fonction sur Chargemap

Chargemap, l’une des cartes de recharge les plus utilisées en France, a décidé de s’attaquer à ce problème de tarification. En effet, ChargeMap a la réputation d’être la carte de charge la plus chère du marché. Mais ce n’est pas la seule raison qui a poussé l’entreprise à agir : les utilisateurs de voitures électriques réclament de plus en plus de transparence sur les tarifs de recharge, afin d’éviter les mauvaises surprises.

Chargemap Télécharger gratuitement

Dans sa dernière mise à jour, Chargemap a introduit une nouveauté qui devrait ravir les utilisateurs de voitures électriques : il est désormais possible de filtrer les stations de recharge en fonction d’un prix au kWh maximum. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de choisir les stations de recharge les moins chères, en fonction de leur budget.

En plus de ce filtre, ChargeMap a également ajouté une option permettant de ne sélectionner que les stations qui pratiquent une tarification à l’énergie uniquement. Cela signifie que les utilisateurs ne paieront que pour l’électricité qu’ils consomment, et non pour le temps passé à recharger leur voiture.

Pour aller plus loin

Voiture électrique : comment s’y retrouver dans la jungle des cartes de recharge ?

ChargePrice, l’application pour comparer les prix des charges par station

Enfin, pour les utilisateurs de voitures électriques qui souhaitent avoir encore plus de transparence sur les tarifs de recharge, nous recommandons l’application Chargeprice.

Chargeprice : bornes et prix Télécharger gratuitement

Cette application permet de comparer les prix des différentes cartes de recharge par station, ce qui est très pratique pour trouver la carte la moins chère en fonction de l’endroit où l’on se trouve.