Cette voiture électrique ultra-compacte a tout compris et devrait plaire au patron de Renault

Le constructeur chinois Zhidou fait son grand retour après sa disparition en 2019 avec une toute nouvelle voiture électrique. Cette dernière prend le nom de Rainbow Car et pourrait faire un carton en Europe.

Avez-vous déjà entendu parler de Zhidou ? Il y a de très fortes chances que non, et c’est tout à fait normal. En effet, il s’agit d’une jeune marque créée en 2015 et uniquement commercialisée en Chine.

Un retour en fanfare

Par ailleurs, cette dernière a disparu en 2019, et ce malgré le succès de sa D2, une petite citadine deux places qui lui a permis de devenir la première marque à dépasser les 100 000 ventes de voitures électriques. Mais à la suite de plusieurs décisions du gouvernement chinois qui lui furent peu favorables, la firme a disparu. Mais voilà qu’elle fait donc son grand retour, sous la houlette du groupe Geely, qui possède notamment Volvo, Polestar ou encore Lotus. Et la firme compte bien revenir en force.

C’est ainsi que vient d’être dévoilée la nouvelle Zhidou Rainbow Car, une adorable petite citadine, qui nous rappelle notamment la Wuling Hongguang MINI EV. Chez nous, elle devrait surtout chasser sur les terres de la Dacia Spring si un jour elle fait la route. Ce qui n’est évidemment pas à exclure, afin de concurrencer la Renault 5 E-Tech ou encore la Citroën ë-C3. D’autant plus que la petite auto a de nombreux atouts à faire valoir !

À commencer par son style, qui nous rappelle celui des kei cars japonaises, que le patron de Renault aimerait voir rouler en France. Les lignes sont carrées et les dimensions très réduites, avec une longueur de seulement 3,22 mètres pour 1,52 mètre de large et 1,63 mètre de haut. Un tout petit gabarit, associé à un choix de couleurs pastel telles que le rose, le violet, le vert ou encore le beige. De quoi nous rappeler la Geely Panda Mini que l’on connaît déjà bien. L’auto repose sur de petites jantes qui la font ressembler à un adorable jouet.

Citadine oblige, son empattement (la distance entre les roues avant et arrière) reste évidemment assez court, puisqu’il ne mesure que 2,10 mètres. Ce qui lui permet d’accueillir tout de même pas moins de quatre personnes à son bord, dans un poste de conduite des plus mignons. La couleur est ici omniprésente, comme le rose visible sur les images officielles. Nous retrouvons une planche de bord plutôt moderne, avec un grand écran tactile dont la taille n’a pas encore été communiquée. On ne sait pas s’il est compatible avec Apple CarPlay ou Android Auto.

Une seule motorisation

On note également la présence d’un petit combiné d’instrumentation numérique, dont on ne connaît pas encore la diagonale. Le volume de coffre n’a pas été annoncé non plus pour le moment. En revanche, on sait déjà ce qui se cache sous le capot de la citadine chinoise, qui embarque bien évidemment une motorisation 100 % électrique. C’est ce que nous confirme le site AutoHome, qui relaie toutes les informations sur cette nouvelle auto.

Cette dernière embarque donc un petit moteur électrique qui développe une puissance de 30 kW, soit 40,7 chevaux environ, tandis que le couple n’a pas été communiqué. Quid de l’autonomie ? Cette dernière est annoncée à 201 kilomètres environ, selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 170 kilomètres WLTP. Autant dire que c’est très peu, alors que la plupart des conducteurs français exigent au moins 400 kilomètres en une seule charge.

Mais cette « petite » autonomie suffit amplement pour les trajets urbains et périurbains, avec une recharge à domicile ou sur le lieu de travail.

La citadine embarque une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) mais on ne connaît pas sa capacité, ni le temps nécessaire pour la recharger. Pas un mot non plus sur le prix de cette nouvelle Zhidou Rainbow Car, qui devrait cependant être assez abordable. Son tarif pourrait en revanche fortement grimper si elle finit par arriver en Europe au cours des prochaines années.