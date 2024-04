Qu’est-ce que la théorie des 5 %, et pourquoi c’est une excellente nouvelle pour les voitures électriques

Une intéressante étude de Bloomberg nous explique à quel point les ventes de voitures électriques dans le monde ne vont qu'augmenter. En cause, la théorie des 5 % : lorsque les ventes d'une nouvelle technologie dépassent ce seuil, c'est le début d'une adoption massive par le grand public. Les voitures électriques se conforment à cette théorie, chiffres à l'appui.

Si les clichés et les a priori autour de la voiture électrique ont encore la vie dure, les chiffres de vente ne mentent pas : son adoption par le grand public à travers le monde ne fait que croître (avec de beaux exemples, comme le Tesla Model Y qui s’est retrouvé à la première place des ventes mondiales en 2023, toutes énergies confondues).

Et ça ne va manifestement que s’accélérer. Bloomberg qui ainsi vient de publier une étude très fournie sur les parts de marché des voitures électriques dans le monde au cours des dernières années, et explique notamment pourquoi le seuil des 5 % est capital.

La théorie des 5 %

D’après Bloomberg, l’adoption par le public de nouvelles technologies (que ce soit les TV couleurs, les montres connectées, ou les voitures électriques) suit une courbe en « S ».

Ainsi, les débuts sont lents, car les produits sont rares, chers, et les gens ne comprennent pas forcément l’utilité. Puis l’offre mature, les prix baissent, l’infrastructure se développe, bref, de quoi catalyser les ventes, avant d’arriver à un ralentissement du marché à terme.

Le point commun entre toutes ces technologies ? Le début de l’adoption massive de ces nouvelles technologies n’a réellement débuté que lorsque leurs parts de marché ont dépassé les 5 %.

« Une fois que les ventes sont suffisantes, un cercle vertueux se met en place », explique Corey Cantor, analyste des voitures électriques chez Bloomberg. « L’apparition d’un plus grand nombre de modèles signifie que davantage de personnes les considèrent comme mainstream, que les constructeurs sont davantage disposés à investir et que l’infrastructure de recharge se développe ».

Un seuil franchi au niveau mondial

L’étude enchaîne, et se focalise sur le marché de la voiture électrique. Bloomberg fait les comptes : si 19 pays avaient dépassé le seuil des 5 % en 2022, 12 autres l’ont franchi courant 2023, portant le total à 31 pays.

La théorie de l’accélération est confirmée, puisque, parmi les pays ayant franchi ces 5 % de part de marché, tous ont mis moins de trois ans pour passer de 5 à 15 % des ventes annuelles. Parmi les bons élèves, on retrouve bien évidemment la Norvège, qui est par exemple passé de 5 à… 25 % en moins de quatre ans !

De fait, l’étude estime que le cap des 5 % a été franchi au niveau mondial en 2021 ; au quatrième trimestre 2023, les voitures électriques ont d’ailleurs représenté 12 % des ventes de voitures neuves dans le monde, et elle estime que les ventes des électriques et des hybrides rechargeables devraient augmenter de 22 % en 2024.

Des bons et des moins bons élèves

Évidemment, ces courbes ne sont pas homogènes entre chaque pays, et certains se distinguent. Parmi les locomotives, on retrouve bien entendu la Chine, dont 23,8 % des voitures neuves immatriculées en 2023 étaient 100 % électriques. Dit autrement, 1 879 600 voitures électriques ont été mises sur les routes rien qu’au dernier trimestre 2023 !

Parlons également de la Thaïlande, véritable moteur du secteur en Asie du Sud-Est, mais également la Turquie, dont la marque locale Togg (nous étions allés voir sa dernière voiture au CES 2024) catalyse les ventes. D’autres pays, comme Inde, la Pologne, l’Indonésie ou le Brésil s’approchent des 5 %, ce qui est encourageant.

De l’autre côté du spectre, on retrouve les États-Unis et la Corée du Sud, un peu à la traîne. Si les américains sont connus pour leur appétence pour les gros véhicules avec d’énormes attentes en termes d’autonomie, la Corée étonne un peu plus : les constructeurs locaux (Kia et Hyundai) disposent de voitures électriques très compétitives, ce qui pourrait croire que le pays soit plus avancé que cela.