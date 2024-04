Voici le prix de la 1ère voiture électrique dotée d’une batterie solide avec 1000 km d’autonomie

La nouvelle IM L6, récemment dévoilée au salon de Genève, vient d'annoncer ses tarifs en Chine. La voiture électrique aux 1 000 kilomètres d'autonomie (avec sa batterie solide) démarre alors à moins de 30 000 euros dans son pays natal. Mais ça ne sera pas le cas chez nous, et encore moins pour la version à 1 000 km d'autonomie.

Les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux, puisque l’on ne compte plus de 80 marques automobiles dans l’Empire du Milieu. Et cela n’est sans doute pas prêt de s’arrêter.

Un prix très abordable

Parmi eux, on pense évidemment à MG ou encore BYD, qui avait dépassé Tesla au début de l’année. Mais ce n’est pas tout, car un autre constructeur va aussi tenter sa chance en Europe. Il s’agit de IM Motors, qui appartient au groupe SAIC aux côtés de MG, dont la compacte MG4 cartonne toujours. Nous avions pu approcher ses deux nouvelles voitures, la LS6 et la berline L6 à l’occasion du dernier salon de Genève.

Cette dernière s’avère particulièrement intéressante, alors qu’elle devrait chasser directement sur les terres de la Tesla Model S, de la BYD Seal ainsi que de la nouvelle Xiaomi SU7. Et pour cause, elle est tout simplement la première voiture électrique de série au monde à se doter d’une batterie solide. Et elle sera bien commercialisée sur le Vieux Continent, mais il faudra faire preuve d’encore un peu de patience avant de la voir arriver chez nous.

Quoi qu’il en soit, son lancement a déjà démarré en Chine, où ses tarifs viennent d’être officialisés. Le site spécialisé Auto Home nous donne en effet plus de détails à ce sujet, et nous indique que la version d’entrée de gamme, connue sous le nom de IM L6 Max Standard Edition, démarre à partir de 230 000 yuans. Ce qui équivaut à environ 29 280 euros. La version Max Performance est quant à elle affichée à 299 900 yuans, soit 38 179 euros.

Pour finir, la déclinaison Max Lightyear affiche un ticket d’entrée à 330 000 yuans, ce qui donne 42 010 euros selon le taux de change actuel. Des tarifs évidemment très alléchants, mais qui seront malheureusement bien plus élevés lorsque la berline fera son arrivée en Europe. D’autant plus si les droits de douane continuent d’augmenter, ce qu’envisage de faire Bruxelles pour compliquer la vie des constructeurs chinois.

Plusieurs versions au catalogue

Pour rappel, la nouvelle IM L6 affiche des dimensions généreuses, avec une longueur de 4,93 pour 1,96 mètre de large et 1,47 mètre de haut. Son empattement mesure quant à lui 2,95 mètres, ce qui permet de garantir une bonne habitabilité et de rivaliser aussi avec la Zeekr 007, entre autres. À bord, la berline possède une planche de bord dotée de deux immenses écrans, ainsi que d’un troisième installé plus bas, sur la console centrale. On note également la présence d’un volant Yoke inspiré par Tesla.

La nouvelle IM L6 se décline en plusieurs versions à deux ou quatre roues motrices, avec une variante d’entrée de gamme affichant une puissance de 216 kW, soit 293 chevaux environ. La version la plus performante affiche quant à elle pas moins de 579 kW, ce qui correspond à 787 chevaux, répartis entre les quatre roues. Mais ce n’est pas le plus intéressant, mais plutôt sa batterie semi-solide, proposée sur la version la plus chère.

Celle-ci affiche une capacité de 130 kWh et permet d’afficher une autonomie de 1 000 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 800 kilomètres en WLTP. Dotée d’une architecture 900 volts, la voiture peut se charger très rapidement, puisqu’elle est en mesure d’encaisser une puissance allant jusqu’à 400 kW. Seulement 12 minutes sont nécessaires pour récupérer 400 kilomètres. À noter aussi que la voiture propose d’autres packs de 90 et 100 kWh, avec une autonomie oscillant entre 595 et 654 kilomètres WLTP.

Enfin, la nouvelle IM L6 est aussi dotée de la conduite autonome et avait fait ses preuves dans le cadre d’un moose test très impressionnant. La berline devrait arriver chez nous à partir de l’année prochaine, mais on ne sait pas si ce sera le cas de la version à batterie solide ou si elle viendra un peu plus tard.