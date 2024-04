Ce lampadaire peut recharger votre voiture électrique de manière ultra-pratique

L'entreprise américaine Voltpost vient de lancer la commercialisation de sa première borne de recharge intégrée à un lampadaire. Cette solution pourrait représenter le futur de la recharge pour voitures électriques dans les villes, pour les conducteurs qui n'ont pas de prise à domicile.

Recharger sa voiture électrique est aujourd’hui de plus en plus facile. Cependant, les automobilistes sont parfois encore refroidis en pensant que ce n’est pas le cas, tandis qu’ils s’inquiètent de l’autonomie jugée insuffisante. Sans parler du prix d’achat.

Une solution de charge très maline

Pourtant, toutes ces craintes sont aujourd’hui de moins en moins justifiées. Car les bornes sont de plus en plus nombreuses partout sur les routes, tandis que les constructeurs font tout pour offrir des autonomies toujours plus grandes. Et ce alors que la consommation des voitures électriques est aussi en baisse. Bref, il n’y a plus de craintes à avoir, bien au contraire, d’autant plus que les prix sont aussi en train de chuter.

De plus, de nombreuses entreprises travaillent au développement de bornes astucieuses et offrant de grandes puissances de recharge. C’est par exemple le cas de Nio ou Huawei, sans parler de Lidl ou Electra. Cependant, leur intégration est parfois difficile, notamment en dehors des stations dédiées. De plus, les bornes installées sur les trottoirs sont souvent peu esthétiques et elles prennent de la place. Mais il existe une solution méconnue, mais en plein développement.

Cette dernière est notamment signée par l’entreprise américaine Voltpost, basée à New-York et à San Francisco. Cette dernière vient en effet de lancer la commercialisation de sa toute première borne de recharge intégrée à un lampadaire. Les premier exemplaires ne devraient donc plus tarder à pousser sur les trottoirs des grandes villes américaines. New-York, Chicago ou encore Detroit devraient faire partie des premières à en être équipées, dès ce printemps.

La firme ne précise pour le moment pas la puissance maximale qui peut être délivrée par ces bornes d’un nouveau genre. On sait en revanche qu’elles peuvent être équipées de deux ou quatre ports de charge, afin d’alimenter le plus de voitures possibles. Cependant, nul doute que la puissance sera alors divisée par le nombre de véhicules branchés simultanément sur ces prises. Mais ces dernières possèdent de nombreux avantages.

Une installation ultra-rapide

Et le premier d’entre eux est sans aucun doute la facilité et la rapidité de l’installation. Et pour cause, le communiqué de Voltpost précise que cette dernière ne nécessite que une à heure heures, sans avoir à creuser des tranchées dans le sol ou à demander des permis de construire coûteux et longs à obtenir. Ce qui devrait permettre à cette borne de se développer à vitesse grand V, pour un prix raisonnable.

Par ailleurs, cette solution est aussi très pratique grâce à son câble de 6 mètres de long, qui permet de recharger n’importe quelle voiture électrique. Et ce quelle que soit la localisation du port de recharge. Le câble est également positionné de manière à ne pas présenter de danger pour les piétons et les cyclistes sur les trottoirs. Par ailleurs, la borne a été conçue pour faciliter la maintenance et les améliorations au fil des années.

Cette dernière est associée à une application mobile afin de faciliter l’usage pour les conducteurs. On ne sait en revanche pas si elle sera dotée de la technologie Plug & Charge comme chez Fastned ou Ionity. Enfin, les données seront enregistrées et pourront être consultées par les opérateurs privés, afin de connaître les habitudes de leurs clients, entre autres.

Mais la société américaine n’est pas la seule à proposer cette solution. C’est aussi le cas de Ubitricity, qui a installé des lampadaires de ce type à Berlin, ainsi que dans la ville du Havre, en Normandie. Au Royaume-Uni, c’est Siemens qui propose cette alternative.