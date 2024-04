La « recharge » en 30 secondes des voitures électriques va devenir réalité en Formula E

Initialement prévue pour cette année en Formula E, la recharge des voitures électriques sportives à 600 kW permettant de faire le plein en 10 minutes et de récupérer 4 kWh en 30 secondes ne sera pas pour tout de suite. Les organisateurs ont été contraints de reporter son lancement, en raison de difficultés techniques.

La recharge des voitures électriques reste encore un sujet très important, voir capital. Et pour cause, c’est ce point qui semble encore dissuader de nombreux automobilistes et qui les empêche de se lancer.

Une charge ultra-rapide

Cependant, les bornes sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses dans le monde, et notamment en France, où l’on a largement dépassé la barre des 100 000. Et le réseau continue encore à s’étoffer au fil des années. De plus, leur puissance est aussi en hausse constante, alors que la plus performante revendique pas moins de 360 kW chez Lidl. Mais d’autres opérateurs font encore plus loin, tels que Nio et Huawei, sans parler de Lotus.

On découvre des bornes pouvant atteindre les 600 kW de puissance, permettant de recharger une voiture électrique de 10 à 80 % en moins de 10 minutes. Mais le monde de la compétition, qui fait aussi office de véritable laboratoire n’est pas oublié non plus, bien au contraire. C’est d’autant plus le cas depuis l’avènement de la Formula E, cette course inspirée de la F1, qui oppose des monoplaces 100 % électriques.

Ces dernières ne cessent également d’évoluer, alors que les organisateurs ont notamment introduit l’échange de batterie en 2018, à la manière de ce que propose Nio. Mais ce n’est pas tout, car la fédération veut également rendre disponible la recharge à haute puissance en cours de course. Cette dernière aurait normalement dû être inaugurée le week-end dernier lors de la coursr de Misano, en Italie.

Or, cela n’a pas été le cas, en raison de difficultés techniques qui font que ce dispositif n’est pas encore prêt, comme le rapporte le site américain Electrek. Ce dernier indique que ce dispositif, baptisé Attack Charge devait faire son arrivée au milieu de la saison, mais qu’il sera finalement lancé quelques courses plus tard.

Quelques difficultés techniques

Et effet, des soucis techniques relatifs à la construction des équipements nécessaires à la recharge. Car ces derniers devront être en mesure de délivrer une très grande puissance, affichée à 600 kW, soit l’équivalent des bornes développées par l’entreprise chinoise Huawei. Cette dernière permet alors de recharger une batterie à hauteur de 4 kWh en seulement 30 secondes.

Ainsi, un pack de 54 kWh de Formula E peut en théorie être rechargé en moins de sept minutes. À titre de comparaison, la Zeekr 001, qui fait partie des voitures électriques les plus rapides en ce qui concerne la charge, demande 11 minutes à une puissance de 520 kW.

Actuellement, le règlement de la Formula E prévoit un « Attack Mode », qui permet de profiter d’un coup de boost de quelques minutes. Ce dernier doit donc normalement être remplacé par l' »Attack Charge », qui doit permettre de profiter de ce gain de puissance en passant aux stantds pour une recharge rapide. Ce système pourra ensuite être appliqué à un usage pour le grand public après avoir été testé et mis à l’épreuve sur les circuits.

Car avant cela, les ingénieurs devront notamment s’assurer que cette technologie est suffisamment fiable pour la compétition, où les conditions sont souvent bien plus exigeantes.