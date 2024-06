La Peugeot 208 électrique impressionne avec ces chiffres qui rendent jalouse la Tesla Model Y

Si le marché automobile français a connu une baisse des ventes de près de 3 % en mai 2024, les voitures électriques se sont au contraire mieux vendues que l'année passée. Avec un podium 100 % français, dominé par la Peugeot E-208 électrique, le leasing social semble encore porter ses fruits.

Comme chaque mois, c’est l’heure du bilan des chiffres de vente des voitures en France. Après un mois d’avril 2024 en hausse globale, le mois de mai se contracte un peu, avec une chute des immatriculations de 2,91 % d’après le cabinet AAA Data.

Dans ce contexte, les voitures électriques tirent leurs épingles du jeu, avec une hausse de 5 % par rapport à mai 2023. Le détail des ventes donne un signal fort : le leasing social fait encore son œuvre, avec un podium 100 % tricolore… et quelques surprises.

La Peugeot E-208 continue de cartonner

Comme chaque mois depuis le début de l’année, la Peugeot E-208 arrive en tête des immatriculations de voitures électriques en France. La citadine française s’est écoulée à 2 662 unités, portant le total à 15 924 immatriculations sur les cinq premiers mois de 2024. Numéro une de la tête et des épaules, donc, puisque la deuxième place au cumul de l’année, le Tesla Model Y, affiche 9 360 unités.

La suite du podium ? Deux Renault : la Twingo E-Tech à 1 688 immatriculations, très probablement propulsée par le leasing social, et la Mégane E-Tech à 1 614 unités, elle aussi éligible au leasing et dont les récentes baisses de prix ont probablement favorisé. La plus grande rivale de cette dernière, la MG4, est reléguée à la 19° place, avec 396 immatriculations seulement.

Notons le Tesla Model Y au pied du podium du mois, avec 1 419 immatriculations. Dans les nouveautés, 50 Peugeot E-5008 ont été immatriculés, de même que 23 DS 4… alors que la version électrique n’a pas encore été présentée. Cela ne devrait donc plus beaucoup tarder.

Qu’attendre des prochains mois ?

Avec 17 % de parts de marché en mai 2024, les voitures électriques semblent décidément s’être fait une place en France. Reste une petite interrogation : une fois l’ensemble des voitures concernées par le leasing social écoulées, que va-t-il se passer ?

Avec un podium de mai 100 % compatible avec le leasing, la question peut effectivement se poser. D’autant plus que les grosses nouveautés de l’année capables de soutenir les ventes, à savoir la Citroën ë-C3 et la Renault 5 E-Tech, arriveront respectivement en septembre et en décembre. Les prochains mois seront donc intéressants à suivre.

Le classement des ventes électriques de mai 2024

1 PEUGEOT - 208 2 662 2 RENAULT - TWINGO 1 688 3 RENAULT - MEGANE-E 1 614 4 TESLA - MODEL Y 1 419 5 OPEL - CORSA 1 351 6 FIAT - 500 1 293 7 PEUGEOT - 2008 1 193 8 VOLKSWAGEN - ID.3 1 144 9 B.M.W. - IX1 932 10 TESLA - MODEL 3 763 11 SKODA - ENYAQ 752 12 RENAULT - SCENIC 507 13 OPEL - MOKKA 492 14 JEEP - AVENGER 477 15 CUPRA - BORN 435 15 HYUNDAI - KONA 435 17 AUDI - Q4 E-TRON 428 18 VOLKSWAGEN - ID.4 421 19 M.G. - MG4 396 20 FIAT - 600 383 21 CITROEN - E-C4 348 22 MINI - MINI 326 23 VOLVO - EX30 292 24 PEUGEOT - 3008 278 25 B.M.W. - SERIE 4 256 26 TOYOTA - PROACE 230 27 B.M.W. - IX2 204 28 MERCEDES - EQA 173 29 VOLVO - XC40 143 30 PEUGEOT - 308 140 31 DS - DS3 CBACK 132 32 KIA - EV6 129 33 B.M.W. - IX3 124 34 M.G. - ZS 122 34 TOYOTA - BZ4X 122 36 RENAULT - ZOE 117 37 M.G. - MARVEL R 111 38 FORD - MACH-E 110 39 ABARTH - 500 103 40 RENAULT - KANGOO 100 41 VOLKSWAGEN - ID.5 99 42 MERCEDES - EQB 82 43 KIA - NIRO 76 44 B.M.W. - SERIE 5 62 45 BYD - SEAL 61 46 SMART - #1 60 47 VOLKSWAGEN - ID.BUZZ 57 48 NISSAN - LEAF 55 49 M.G. - MG5 54 50 PEUGEOT - 5008 50 51 MERCEDES - EQE 42 52 HONDA - E NY1 41 53 SMART - #3 40 54 OPEL - ASTRA 36 55 PEUGEOT - EXPERT 35 56 AUDI - Q8 E-TRON 34 56 PORSCHE - TAYCAN 34 58 CITROEN - E-C3 30 58 HYUNDAI - IONIQ 5 30 58 KIA - EV9 30 58 SMART - FORTWO 30 62 CITROEN - E-BERLING 29 62 VOLVO - C40 29 64 LOTUS - ELETRE 26 65 AIWAYS - U5 24 65 BYD - ATTO 3 24 65 BYD - DOLPHIN 24 68 DS - DS4 23 68 MAZDA - MX-30 23 70 VINFAST - VF 8 22 71 B.M.W. - IX 20 72 PEUGEOT - E-RIFTER 19 73 NISSAN - ARIYA 18 74 FISKER - OCEAN 17 75 BYD - HAN 16 76 CITROEN - E-C4 X 15 77 VOLKSWAGEN - UP 13 78 HYUNDAI - IONIQ 6 12 79 MERCEDES - EQS 11 79 TESLA - MODEL X 11 81 AUDI - E-TRON GT 10 81 B.M.W. - SERIE 7 10 81 XPENG - G9 10 84 OPEL - COMBO-E 9 84 VOLKSWAGEN - ID.7 9 86 OPEL - ZAFIRA 8 87 AUDI - SQ8 E-TRO 7 87 CITROEN - JUMPY 7 87 LANCIA - Y 7 90 DACIA - SPRING 6 90 MASERATI - GRECALE 6 92 BYD - SEAL U 4 92 MERCEDES - EQV 4 94 KIA - SOUL 3 94 LEXUS - RZ450E 3 94 MERCEDES - EQT 3 97 MERCEDES - EQC 2 97 MERCEDES - EVITO 2 97 MINIMOKE - MOKE 2 97 SERES - SERES 3 2 97 SUBARU - SOLTERRA 2 97 TESLA - MODEL S 2 97 TESLA - ROADSTER 2 104 AIWAYS - U6 1 104 AUDI - E-TRON 1 104 JAGUAR - I-PACE 1 104 LEAPMOTOR - T03 1 104 LEXUS - UX300E 1 104 MASERATI - G.TURISMO 1 104 NISSAN - TOWNSTAR 1 104 TOYOTA - PRO.CITY 1

Le classement des ventes électriques de janvier à mai 2024

1 PEUGEOT - 208 15 924 2 TESLA - MODEL Y 9 360 3 FIAT - 500 8 981 4 RENAULT - MEGANE-E 8 099 5 RENAULT - TWINGO 7 462 6 PEUGEOT - 2008 6 163 7 TESLA - MODEL 3 6 090 8 M.G. - MG4 4 312 9 B.M.W. - IX1 4 183 10 OPEL - CORSA 3 567 11 CITROEN - E-C4 3 332 12 VOLVO - EX30 3 170 13 DACIA - SPRING 2 888 14 VOLKSWAGEN - ID.3 2 618 15 FIAT - 600 2 538 16 HYUNDAI - KONA 2 490 17 SKODA - ENYAQ 2 322 18 JEEP - AVENGER 2 060 19 KIA - NIRO 1 724 20 OPEL - MOKKA 1 611 21 RENAULT - ZOE 1 580 22 CUPRA - BORN 1 536 23 B.M.W. - SERIE 4 1 429 24 AUDI - Q4 E-TRON 1 409 25 RENAULT - SCENIC 1 167 26 VOLVO - XC40 1 159 27 MINI - MINI 1 132 28 MERCEDES - EQA 1 100 29 KIA - EV6 1 072 30 VOLKSWAGEN - ID.4 1 064 31 PEUGEOT - 308 964 32 FORD - MACH-E 958 33 B.M.W. - IX2 837 34 TOYOTA - BZ4X 833 35 MERCEDES - EQB 775 36 PEUGEOT - 3008 740 37 ABARTH - 500 699 38 DS - DS3 CBACK 601 39 BYD - ATTO 3 534 40 M.G. - ZS 501 41 M.G. - MARVEL R 497 42 SMART - #1 491 43 NISSAN - LEAF 450 44 BYD - SEAL 436 45 M.G. - MG5 397 46 TOYOTA - PROACE 330 47 VOLVO - C40 328 48 AUDI - Q8 E-TRON 316 49 MERCEDES - EQE 310 50 B.M.W. - IX3 290 51 SMART - #3 270 52 VOLKSWAGEN - ID.BUZZ 269 53 RENAULT - KANGOO 263 54 VOLKSWAGEN - ID.5 254 55 B.M.W. - SERIE 5 248 56 BYD - DOLPHIN 235 57 HYUNDAI - IONIQ 5 221 58 NISSAN - ARIYA 216 59 B.M.W. - IX 207 60 HONDA - E NY1 203 61 SMART - FORTWO 199 62 PEUGEOT - E-RIFTER 190 63 CITROEN - E-C4 X 164 64 CITROEN - E-BERLING 159 64 LEAPMOTOR - T03 159 66 OPEL - ASTRA 154 67 HYUNDAI - IONIQ 6 148 68 PEUGEOT - EXPERT 141 69 KIA - EV9 128 70 TESLA - MODEL X 124 71 TESLA - MODEL S 109 71 VOLKSWAGEN - UP 109 73 PORSCHE - TAYCAN 101 74 CITROEN - E-C3 94 75 AIWAYS - U5 90 76 CITROEN - JUMPY 82 77 MERCEDES - EQS 71 78 AUDI - E-TRON GT 70 79 PEUGEOT - 5008 69 80 FISKER - OCEAN 67 81 OPEL - ZAFIRA 65 82 BYD - HAN 62 82 LANCIA - Y 62 84 AUDI - SQ8 E-TRO 57 84 BYD - SEAL U 57 84 LOTUS - ELETRE 57 87 MERCEDES - EQV 56 88 OPEL - COMBO-E 53 89 B.M.W. - SERIE 7 50 90 VOLKSWAGEN - ID.7 47 91 MAZDA - MX-30 46 92 MINIMOKE - MOKE 37 93 VINFAST - VF 8 35 94 SERES - SERES 3 24 95 DS - DS4 23 96 LEXUS - RZ450E 21 97 MASERATI - GRECALE 18 97 MERCEDES - EQT 18 99 KIA - SOUL 17 100 SUBARU - SOLTERRA 16 101 MERCEDES - EVITO 15 102 MASERATI - G.TURISMO 11 102 TOYOTA - PRO.CITY 11 104 XPENG - G9 10 105 AUDI - E-TRON 7 105 FIAT - ULYSSE 7 105 MERCEDES - EQC 7 105 NISSAN - TOWNSTAR 7 109 BYD - TANG 6 109 JAGUAR - I-PACE 6 111 LEXUS - UX300E 3 112 TESLA - ROADSTER 2 113 AIWAYS - U6 1 113 POLESTAR - 2 1 113 ROLLS ROYC - SPECTRE 1 113 SMART - FORFOUR 1