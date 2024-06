Ferrari fait une croix sur une fonction présente dans la plupart des voitures récentes

Le constructeur italien Ferrari a décidé de supprimer le système de navigation de ses nouvelles voitures. Selon l’entreprise, ces dispositifs seront remplacés par le smartphone des clients, qui serait bien plus simple à utiliser grâce à Apple CarPlay et Android Auto.

Certaines marques sont reconnues pour tout miser sur la technologie dans leurs voitures, comme Tesla par exemple, quant d’autres privilégient la motorisation et les performances. Ferrari fait assurément partie de la seconde catégorie.

Un revirement de situation

Le constructeur a toujours été plébiscité pour ses V8 et V12 hors du commun, mais également les qualités routières de ses voitures. Mais alors que la concurrence est de plus en plus rude, et puisque la firme va aussi devoir se tourner vers l’électrique, elle doit également mettre l’accent sur la technologie. C’est ainsi que depuis 2014, avec la FF, Ferrari propose Apple CarPlay dans ses voitures. D’ailleurs, la firme italienne fut l’une des premières à proposer ce dispositif.

Elle veut désormais aller plus loin, et faire l’impasse sur le système de navigation intégrée, qui sera remplacé par Apple CarPlay et Android Auto. C’est en tout cas ce qu’annonce le site australien Drive, qui relaie les déclarations d’un porte-parole du constructeur basé à Maranello. Emanuele Carando, en charge du marketing produit a en effet expliqué que le nouveau Purosangue et la 12 Cilindri récemment dévoilée vont faire l’impasse sur la navigation embarquée.

À la place, on aura simple réplication du smartphone sur l’écran central, avec Apple CarPlay et Android Auto, ce qui serait plus pratique pour les conducteurs. Selon le porte-parole, ces derniers n’utilisent pas leur voiture au quotidien, et il n’est pas judicieux de leur demander de réapprendre comment fonctionne le système embarqué à chaque fois. De plus, il indique que les conducteurs ont déjà leur téléphone avec Google Maps dessus, et qu’il n’y a donc pas besoin d’un système embarqué.

Le site Drive rappelle qu’il y a quelques années encore, la navigation était proposée en option à 6 650 dollars sur la Ferrari 458. Aujourd’hui, elle est livrée de série sur toutes les voitures de la gamme, tandis qu’Apple CarPlay et Android Auto est inclus sur de nombreux véhicules. Et même des autos nettement moins chères, comme la MG4 ou encore la Peugeot e-208 pour ne citer qu’elles.

Des choix bien différents

Le groupe General Motors prend une voie totalement inverse, en voulant supprimer Apple CarPlay de ses voitures. Et pour cause, l’entreprise américaine, qui fait son retour en France avec Cadillac n’accepte pas les nouvelles conditions de la marque à la pomme et n’intégrera plus son service à partir de 2026 dans ses véhicules. En parallèle, de nombreuses autres marques font confiance à la firme de Cupertino, à l’image de Porsche et Aston Martin.

Cette dernière nous a récemment donné de nouvelles informations sur la dernière version d’Apple CarPlay, qui arrivera d’ici à la fin de l’année. De son côté, Volvo laisse carte blanche à Google avec Android Automotive pour ses nouvelles voitures. Quant à Tesla, elle ne veut pas entendre parler non plus de ces systèmes embarqués, de même que son concurrent américain Rivian. D’autres marques moins haut de gamme misent également sur le smartphone, comme Dacia mais également Citroën.