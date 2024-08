Cette voiture électrique chinoise vise clairement la Tesla Model S avec un tarif largement inférieur

Le constructeur chinois Forthing (groupe Dongfeng) ouvre les commandes de sa nouvelle berline électrique, la Xinghai S7, rivale de la Tesla Model S. Avec son prix très bas, qui sera cependant plus élevé en Europe, elle s’annonce plutôt prometteuse !

Si vous n’avez jamais entendu parler de Forthing, rassurez-vous, c’est tout à fait normal. En effet, le constructeur chinois, qui appartient au groupe Dongfeng n’est pas du tout présent en Europe, même si cela pourrait finir par arriver au cours des prochaines années. En attendant, ce dernier poursuit son développement dans son pays natal.

Une rivale toute trouvée pour la Tesla Model S

C’est ainsi que la firme, fondée en 2001 a levé le voile au mois de mars dernier sur sa dernière création en date, une berline électrique baptisée Xinghai S7. Cette dernière chasse directement sur les terres de la Tesla Model S mais également de la BYD Seal et de la Nio ET7, dont elle s’inspire d’ailleurs très fortement en termes de design. Nous retrouvons une face avant très épurée avec une calandre pleine, conçue pour optimiser l’aérodynamisme.

Pari réussi, puisque la voiture affiche un Cx (coefficient de trainée) particulièrement bas, de seulement 0,191. De quoi faire mieux que la nouvelle Xpeng Mona M03 (qui lui ressemble beaucoup) et ses 0,194. Et forcément, cela profite à l’autonomie, comme nous allons le voir un peu plus tard. Pour mémoire, la nouvelle Forthing Xinghai S7 affiche des dimensions assez généreuses, avec une longueur de 4,94 mètres pour 1,92 mètre de large et 1,50 mètre de haut. Comme l’indique le site Car News China, elle se dote également de jantes de 19 pouces de série, tandis qu’il est possible d’opter pour une monte de 20 pouces en option.

Pour la première fois, le constructeur chinois dévoile le poste de conduite de sa nouvelle venue, qui affiche une présentation plutôt conventionnelle, qui ressemble notamment à ce que nous propose BYD. Nous retrouvons un grand écran tactile de 15,6 pouces qui fait appel au système d’infodivertissement Xinghai OS et qui est compatible avec la connectivité pour le smartphone et la reconnaissance vocale. Il est également associé à un combiné d’instrumentation numérique de 8,8 pouces et il regroupe toutes les commandes. Et pour cause, l’intégralité des boutons physiques ont désormais disparu.

Ce qui risque de poser quelques soucis si la berline fait un jour son arrivée en Europe. Cette dernière est aussi dotée d’un chargeur pour smartphone à induction et de sièges chauffants et ventilés. L’empattement mesure quant à lui 2,92 mètres, ce qui permet d’accueillir confortablement cinq personnes à son bord. Le volume de coffre est compris entre 541 et 1 303 litres et il est également complété par un frunk à l’avant. Cependant, sa taille n’a pas encore été communiquée pour le moment par le constructeur.

Un prix très bas, mais attention

Les commandes pour la nouvelle Forthing Xinghai S7 viennent tout juste d’ouvrir en Chine, avec un prix défiant toute concurrence. En effet, la berline électrique démarre à partir de 129 800 yuans, ce qui équivaut à environ 16 418 euros selon le taux de change actuel. Cependant, ce tarif sera fortement revu à la hausse si la voiture finit par arriver en France, en raison de la hausse des droits de douane en Europe. Sans parler du fait qu’elle n’aura évidemment pas le droit au bonus écologique de 4 000 euros chez nous, puisqu’elle est produite en Chine.

Ce qui pourrait changer puisque Dongfeng pourrait ouvrir une usine en Italie. Mais en attendant, c’est à l’Empire du Milieu que se destine cette nouvelle venue, qui embarque un moteur de 218 chevaux et 310 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en 6,67 secondes tandis que la vitesse maximale est annoncée à 160 km/h. La Xinghai S7 est également équipée d’une batterie LFP (lithium – fer – phosphate), d’une capacité de 56,8 kWh seulement, ce qui impacte l’autonomie, annoncée à 555 kilomètres.

Une valeur exprimée selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne plutôt environ 470 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Il faut alors 26 minutes pour passer de 30 à 80 % en courant continu, ce qui reste malheureusement assez moyen par rapport à ses rivales. La voiture est aussi dotée de la conduite autonome de niveau 2+, tandis que le constructeur travaille également au lancement d’un monospace électrique ainsi que d’un tout nouveau SUV.