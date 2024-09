Alpine officialise le nom de sa future voiture 100 % électrique et c’est un SUV

Après sa première voiture électrique, Alpine s’apprête à présenter son premier SUV, qui sera, lui aussi, électrique. L’A390_β sera présenté officiellement au public à l’occasion du Mondial de Paris.

Pendant de nombreuses années, l’Alpine A110 a tenu à elle seule les ventes de la firme normande. Mais avec l’arrivée de Luca de Meo à la tête du groupe Renault en 2021, le dirigeant ne manquait pas d’ambition pour la marque, qui jouit notamment d’une très belle réputation à l’internationale grâce au succès en compétition de la précédente A110.

Un peu plus tôt cette année, nous avons pu découvrir la nouvelle A290, une sorte de Renault 5 E-Tech bodybuildée qui signe le retour des petites GTI sur le segment, mais en électriques. Et Alpine ne compte pas s’arrêter là, puisque la marque va présenter un second modèle électrique cette année.

Alpine A290 // Source : Alpine

Il s’agira d’un concept, à savoir l’Alpine A390_β qui préfigurera l’A390 dont la production débutera à Dieppe en 2025. Ce SUV, qui se dévoilera au public à l’occasion du Mondial de Paris qui se tiendra en octobre prochain, reste encore assez mystérieux dans son approche. Alpine souligne simplement que « le 3 fait référence à la taille du véhicule, le 90 aux véhicules à usage polyvalent et quotidien de la marque. »

Ne vous attendez donc pas à un modèle vraiment sportif, il s’agira avant tout d’un véhicule dynamique, tout au plus.

La seule image présentée par Alpine laisse présager toutefois un modèle particulière dynamique esthétiquement parlant, en dépit du fait que ce soit un SUV, l’antithèse même de la sportivité pure. L’engin possède une ligne de toit très fuyante avec une sorte d’arête dorsale.

Techniquement, Alpine n’a rien développé de A à Z. Les ingénieurs se sont basés sur la plateforme du Renault Scénic E-Tech et du Nissan Ariya, une très bonne base de travail.

On imagine ainsi un modèle avec des puissances raisonnables en entrée de gamme, sans doute aux alentour de 250 ch, et une version haut de gamme proche de 400 ch et avec quatre roues motrices, comme l’Ariya le plus véloce.

Alpine vise clairement à devenir une sorte de Porsche « à la française », et c’est tout le mal que nous souhaitons à ce constructeur.

Reste à voir si les prix seront plus attractifs que le nouveau Macan électrique, tout nouveau sur le marché et qui débute à partir de 82 959 euros. Alpine n’aura sûrement pas le loisir de pouvoir proposer un tel tarif pour un modèle dont le nom ne raisonne pas encore sur le marché.