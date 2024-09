Pourquoi il faudra surveiller de près ce méconnu constructeur chinois de voitures électriques au Mondial de Paris

Encore méconnu en France, le constructeur chinois Skyworth fera ses premiers pas en France lors du Mondial de Paris, qui ouvrira ses portes dans deux semaines. Il amènera son Model K, un SUV électrique concurrent de la Tesla Model Y, vendu sous le nom d’EV6 en Chine.

Les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux sur le marché, puisque l’on en compte plus de 150 à l’heure actuelle. Et forcément, ils veulent pour une grande partie d’entre eux désormais se faire une place sur le marché européen, et notamment en France.

Une jeune marque encore méconnue

Si l’on pense naturellement à BYD ou encore Xpeng, une autre entreprise encore quasiment inconnue chez nous a aussi de grandes ambitions. Il s’agit de Skyworth, fondée en 2017 et basée à Nankin, en Chine. Cette dernière possède une division dédiée aux véhicules de tourisme, baptisée Skywell puis renommée Skyworth Auto en 2021 afin de se distinguer de sa maison-mère. Et voilà que celle-ci va faire ses premiers pas en France, à l’occasion du Mondial de Paris, qui ouvrira le 14 octobre.

Elle présentera son seul et unique modèle, qui avait été révélé pour la toute première fois en août 2023 sous sa forme actuelle. Il s’agit du Skyworth EV6, d’abord vendu en Chine sous le nom d’ET5, qui a été finalement rebaptisé Modek K en Europe. Et ce pour une raison évidente, car l’appellation originelle est déjà prise par le SUV électrique conçu par la firme coréenne Kia.

Il faut savoir que cette nouvelle auto est en fait déjà commercialisée sur le Vieux Continent.

C’est en effet le cas en Allemagne, grâce à un importateur indépendant, ce qui fait que là-bas, le véhicule porte alors le nom d’Elaris Beo. Désormais, c’est sous son nom propre que Skyworth devrait être présente sur le salon parisien, comme l’explique le site français Automobile Propre. L’occasion de découvrir cette nouvelle voiture électrique, qui affiche des dimensions assez généreuses, avec une longueur de 4,72 mètres pour 1,91 mètre de large et 1,70 mètre de haut. Ce qui le positionne entre la Tesla Model Y et la Peugeot e-5008 en termes de gabarit.

Le style reste quant à lui absolument inchangé par rapport à l’EV6 déjà commercialisé en Asie, puisque le SUV conserve des lignes assez anguleuses, ainsi que des feux à LED rectangulaires. La partie arrière se veut quant à elle assez conventionnelle, avec une signature lumineuse qui prend la forme d’une large bande rétro-éclairée. Le hayon est très épuré, et se dote de deux prises d’air qui donne une apparence un peu plus dynamique à la voiture. À noter que l’empattement mesure 2,80 mètres, ce qui est plutôt correct.

Pas de charge rapide en Europe

A bord, le nouveau Skyworth Model K affiche une présentation plutôt classique, avec un grand écran tactile de 12,8 pouces comme l’indique le site de la marque. Celui-ci est compatible avec le Wi-Fi et le Blutooth et est associé à un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces. Reste à savoir si le véhicule est équipé d’Apple CarPlay et Android Auto. Le volume de coffre est quant à lui compris entre 457 et 1 141 litres, tandis que le confort est de mise grâce au siège conducteur inclinable jusqu’à 170 degrés. La voiture est également équipée de la conduite autonome de niveau 2,5.

Deux versions sont disponibles, embarquant une même batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 86 kWh. De quoi offrir au SUV une autonomie de 489 kilomètres selon le cycle WLTP. Si le Model K bénéficie d’une architecture 800 volts en Chine, offrant une charge en moins de 10 minutes, il doit ici se contenter d’une puissance de 80 KW en courant continu. Ainsi, il faut compter 45 minutes pour passer de 10 à 80 %. Le SUV développe quant à lui 203 chevaux et 230 Nm, réalisant le 0 à 100 km/h en 9,6 secondes pour une vitesse maximale de 150 km/h.

Mais là où la voiture fait fort, c’est surtout du côté de son prix, affiché à partir de 39 900 euros. Si elle n’est pas éligible au bonus écologique de 4 000 euros, elle est cependant livrée avec une belle dotation technologique, incluant notamment les sièges avant chauffants et ventilés, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore l’aide au stationnement avant et arrière avec une caméra de recul. La version Luxury plus haut de gamme démarre quant à elle à partir de 42 900 euros.