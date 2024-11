L’étrange raison qui pousse les voitures électriques à subir plus d’accidents par l’arrière que les thermiques

Selon une récente étude, les voitures électriques ont plus tendance à se faire percuter par l’arrière que les autos thermiques. Mais à quoi cela est-ce dû ? On vous explique tout.

Les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur les routes, malgré un léger recul des ventes en Europe, en raison notamment de la réduction des aides financières à l’achat. En parallèle, les technologies évoluent et conduire ce type de motorisation ne change plus grand-chose par rapport à une auto thermique.

Des accidents différents

Ce qui n’était sans doute pas le cas quelques années auparavant, du fait de l’autonomie plus faible qui nécessitait généralement à adopter une conduite différente. Mais pourtant, les autos thermiques et électriques ne sont pas tout à fait identiques pour autant. Et voilà que cela vient tout juste d’être confirmé par une nouvelle étude, pour le moins insolite. Cette dernière a été publiée par Mitchell, une entreprise chargée de fournir des technologies aux compagnies d’assurance.

Et le résultat est plutôt étonnant. En effet, il ressort que les voitures électriques sont globalement plus susceptibles de se faire percuter par l’arrière que leurs équivalents thermiques. Ce type de collision représente pas moins de 35,9 % des dommages subis par les autos zéro-émission (à l’échappement), contre 27,5 % pour les véhicules essence ou diesel. Une différence qui reste assez notable pour être soulignée. En revanche, les chocs frontaux sont quant à eux moins répandus sur les autos branchées.

Tesla Model 3

Le communiqué de l’entreprise américaine souligne que 31,1 % des dommages concernant les voitures thermiques se trouvent à l’avant, contre 25,8 % pour les électriques. Il faut d’ailleurs savoir que les chocs frontaux coûtent en moyenne 40 % plus cher à réparer, notamment en raison de la présence de nombreux capteurs, sans parler évidemment que c’est là que le moteur se situe dans la plupart des cas. Mais qu’est-ce qui explique cette curieuse différence ?

En fait, d’après l’étude, deux facteurs entreraient en fait en ligne de compte. Tout d’abord, le rapport met l’accent sur des « technologies d’évitement des collisions frontales plus récentes et donc plus complètes ». Mais ce n’est pas tout, car il met aussi le doigt sur « une dynamique de freinage différente pour les véhicules électriques à batterie lors de la conduite en mode pédale unique, ce qui peut entraîner une décélération plus rapide que prévu par le conducteur ».

Des réparations un peu plus coûteuses

Néanmoins, le rapport ne laisse pas entendre que les voitures électriques sont plus susceptibles de subir des accidents. Et ce alors qu’une précédente étude expliquait que certains modèles étaient au contraire moins à risques, comme les Tesla, au contraire de la Porsche Taycan. Selon cette dernière, les conducteurs de véhicules de la marque américaine seraient en effet plus attentifs et moins fatigués. Ce qui semble confirmer un autre rapport de DS Automobiles, qui prouvait que les conducteurs étaient plus détendus en électrique.

Cependant, un point pourrait mettre à mal cette zénitude. Et pour cause, Mitchell souligne que la réparation des voitures électriques reste globalement plus coûteuse que pour les autos thermiques. Sur l’ensemble du 3ème trimestre 2024, la moyenne des demandes d’indemnisation s’élevaient à 5 560 dollars pour les autos zéro-émission (à l’échappement), contre 4 741 dollars pour les modèles à combustion. Ces chiffres concernent uniquement le marché nord-américain, mais ils sont cohérents avec ceux pour la France.

Tesla Model Y

Le rapport dresse également une liste des modèles le plus représentés dans les demandes d’indemnisation auprès des assurances. Sans grande surprise, on retrouve la Tesla Model 3 et la Model Y, deux autos qui font partie des voitures électriques les plus vendues au monde à l’heure actuelle. Sur la 3ème marche du podium figure la Ford Mustang Mach-E, suivie par la Tesla Model S. Enfin, c’est la Model X qui clôture le classement aux États-Unis. Au Canada, celui-ci est légèrement différent, puisque l’on retrouve également la Chevrolet Bolt, le Hyundai Kona EV et la Nissan Leaf.