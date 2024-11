Une centaine de voitures électriques chinoises « abandonnées » sur un ancien parking Jardiland : on vous explique tout

Un nouveau cimetière de voiture électrique découvert en France ? Pas vraiment, il semblerait que ces vaillantes Leapmotor T03 (la voiture électrique la moins chère de France avec la Dacia Spring) soient en attente d’une décision de justice opposant Stellantis, désormais « importateur » de la marque en Europe, et l’ancien importateur qui était SN Diffusion.

Des centaines, voire même des milliers de voitures électriques comme « abandonnées » sur des parkings géants, ça ne vous dit rien ?

Nous avons déjà vu quelques cas en Chine, où certains constructeurs ne savaient que faire de leur surproduction, et on a vu aussi, plus récemment, de grands terrains non loin des grands ports de commerce (Anvers, en Belgique, pour ne pas le citer) qui stockait un nombre incalculable de voitures électriques chinoises, en attente de livraison.

Un « parking » de voitures électriques abandonnées en Chine

Chacun de ces phénomènes à ses raisons différentes, et c’est également le cas pour ce nouveau « cimetière » de voitures électriques découvert par France 3 Occitanie dans le Tarn, à Lescure-d’Albigeois plus précisément, sur le parking d’une ancienne jardinerie, comme le relaye Numerama.

Des dizaines (environ 100) de Leapmotor T03 sont alignées, comme abandonnées à leur triste sort. En fait non, elles ne sont pas vraiment abandonnées, puisque ces voitures électriques chinoises sont les victimes collatérales d’un conflit commercial entre leur ancien importateur français, SN Diffusion, et le groupe Stellantis, désormais partenaire exclusif de Leapmotor à l’international.

Stellantis évince les importateurs locaux

À la fin de l’année 2023, le partenariat entre Stellantis et Leapmotor a surpris le marché. Le groupe, propriétaire de marques comme Peugeot, Fiat et Jeep, devenait le distributeur exclusif des véhicules de la marque chinoise à l’échelle mondiale. En France, cette annonce a été un coup dur pour SN Diffusion, qui avait commencé à commercialiser les Leapmotor T03 avant cet accord. Tous les tenants et aboutissants de ce partenariat, qui arrange autant Leapmotor que Stellantis, sont à retrouver dans notre article dédié.

Didier Sirgue, le PDG de SN Diffusion, avait investi deux millions d’euros dans cette aventure en important environ 1 000 véhicules, convaincu de leur potentiel. Cependant, les ventes ne décollaient pas comme prévu.

Rien de bien surprenant, l’auto disposait de caractéristiques pour le moins médiocres au vu de son prix : plus 30 000 euros à son lancement ! Depuis, les prix se sont largement adoucis, avec un tarif d’entrée à 18 900 euros, tout en étant meilleure que la Dacia Spring, comme révélé dans notre comparatif.

Avant même l’annonce du partenariat, il restait déjà plusieurs centaines de véhicules en stock. Puis, en mai 2024, le couperet est tombé : SN Diffusion a reçu une lettre de résiliation de son contrat, rendant impossible la vente des modèles restants.

Quel avenir pour ces pauvres petites voitures électriques ?

Le stock de Leapmotor T03 se retrouve aujourd’hui sur le parking d’une ancienne jardinerie Jardiland, un lieu qui devait être une solution temporaire.

Mais la situation pourrait durer bien plus longtemps. SN Diffusion a tenté de négocier avec Stellantis pour écouler ces véhicules déjà importés, sans succès jusqu’à présent comme le racontait Numerama dans un autre article. L’entreprise a engagé des actions judiciaires pour débloquer la situation, mais en attendant, les voitures restent immobilisées.

Chaque mois d’immobilisation alourdit les pertes financières. Si une solution n’est pas trouvée rapidement, ces véhicules pourraient rester sur place encore des mois, voire des années, témoins silencieux des aléas d’une bataille commerciale à grande échelle.