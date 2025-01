Voitures électriques aux US : le marché reste une forteresse imprenable pour l’Europe et la Chine

1,3 million de voitures électriques vendues aux États-Unis en 2024, et pas une seule marque chinoise ou européenne dans le classement.

Ford Mustang Mach-E

Le marché américain des véhicules électriques a connu une année 2024 record avec 1,3 million de voitures électriques vendues. Pourtant, derrière ces chiffres impressionnants se cache une réalité moins reluisante : l’absence totale des constructeurs européens et chinois dans le top 10 des ventes.

Origine Nombre de modèles dans le top 10 Part de marché totale Modèles phares États-Unis 8 > 70 % Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Mach-E Corée du Sud 1 3,40 % Hyundai Ioniq 5 Japon 1 2,50 % Honda Prologue Europe 0 0 % – Chine 0 0 % –

Cette situation n’est pas le fruit du hasard. Le marché américain, traditionnellement protectionniste, s’est encore davantage replié sur lui-même avec l’Inflation Reduction Act (IRA) qui favorise explicitement les voitures assemblées en Amérique du Nord.

Seule exception notable dans ce paysage dominé par les constructeurs américains : Hyundai, qui a d’ailleurs inauguré une nouvelle usine en Géorgie pour bénéficier des avantages fiscaux. Il y a aussi Honda, le constructeur japonais.

Tesla : l’écrasante domination d’un géant local

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Tesla occupe trois places dans le top 10, dont les deux premières, avec une part de marché combinée de 46,2 %.

Le Model Y, surnommé « le SUV pour tous » par Elon Musk, représente à lui seul 28,6 % des ventes de voitures électriques aux États-Unis. Une domination qui s’explique par plusieurs facteurs : une production locale, un réseau de recharge mature, et une image de marque particulièrement forte auprès des consommateurs américains.

Imaginez un instant faire vos courses dans un supermarché où 80 % des produits viennent du même fournisseur. C’est un peu la situation des Américains en quête d’une voiture électrique ! Pendant que le reste du monde peut choisir entre l’ID.4 de Volkswagen, la BYD Seal, la G6 de Xpeng, la Scenic E-Tech de Renault ou encore la BMW i4, les Américains doivent se contenter d’une sélection… disons, très patriotique.

Le hic ? Cette volonté de « protéger » le marché américain pourrait se retourner contre eux.

Les constructeurs étrangers, découragés par une montagne de paperasse et des taxes qui font grimper les prix en flèche, préfèrent jouer ailleurs. Et franchement, qui peut leur en vouloir ? Pendant qu’ils se cassent les dents sur le marché américain, l’Europe et l’Asie leur tendent les bras.

Malgré tout, en 2025, plusieurs constructeurs européens et chinois ont annoncé leur intention de produire localement aux États-Unis, une stratégie qui pourrait enfin leur permettre de concurrencer les acteurs établis sur leur propre terrain. Néanmoins, l’élection de Donald Trump peut aussi tout compliquer.

