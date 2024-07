Le retour de Trump au pouvoir pourrait être désastreux pour les voitures électriques : comment Kia et Hyundai s’y préparent

La campagne présidentielle américaine bat son plein, et l'éventuel retour au pouvoir de Donald Trump, notoirement anti-voitures électriques, fait craindre pour le développement du secteur. Kia et Hyundai s'y préparent déjà, avec la construction d'une nouvelle ligne dédiée aux voitures hybrides dans leur usine américaine.

Après des années de croissance ininterrompue, les ventes de voitures électriques connaissent un léger tassement en 2024, et les évolutions politiques pourraient encore creuser cette baisse. Parmi elles : l’élection américaine, prévue pour novembre, et dont la campagne bat son plein.

Le candidat républicain, Donald Trump, s’est ainsi renouvelé à de nombreuses reprises son scepticisme envers les voitures électriques (même si le soutien d’Elon Musk nuance un peu cette prise de position), et son éventuelle réélection fait craindre pour la suite de cette motorisation. The Korea Times nous append ainsi que Kia et Hyundai s’y préparent, en modifiant leur usine en Géorgie.

« Une nouvelle arnaque écolo »

Joe Biden, l’actuel président démocrate, a créé en 2022 l’Inflation Reduction Act (IRA), un programme économique dont l’un des piliers concerne justement les voitures électriques, ouvrant accès aux modèles produits aux États-Unis à de juteuses subventions.

Un programme dont veut mettre fin Donald Trump, n’hésitant pas à le qualifier de « nouvelle arnaque écolo ». La fin de ce programme pourrait intensifier la chute des ventes de voitures électriques aux États-Unis, qui « a chuté de 3,8 % en juin par rapport à l’année précédente », a déclaré Han Byung-wha, analyste chez Eugene Investment & Securities… alors que « les ventes de voitures hybrides ont bondi de 32,5 % durant la même période », ajoute-t-il.

Un ajustement du portefeuille chez Kia et Hyundai

De quoi donner des idées à Kia et Hyundai, qui font partie du même groupe, et qui ont une usine en Géorgie : la Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA).

Une usine uniquement dédiée aux voitures électriques pour le moment, puisque les deux groupes possèdent une gamme solide, mais qui actuellement en travaux pour y ajouter une ligne de production dédiée aux voitures hybrides, nous informe le Korea Times. Une ligne qui devrait être opérationnelle en octobre.

En parallèle, Hyundai a annoncé en avril dernier, lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, vouloir équiper toutes ses gammes de motorisations hybrides, y compris les petites voitures – comme peut le proposer Toyota sur sa Yaris ou Renault sur sa Clio.

Bonus pour les deux marques : les voitures hybrides sont plus profitables que les électriques, notamment en raison de la « guerre des prix » qui y sévit. De quoi faire potentiellement progresser les bénéfices du groupe et de les encourager encore plus à développer cette motorisation au détriment de l’électrique ?

Pas forcément certain, puisque les nouveautés pleuvent : Kia vient de dévoiler son EV3 et une mise à jour de son EV6, tandis que Hyundai va bientôt lancer son Inster, une voiture électrique qui sera vendue en France aux alentours des 20 000 euros.