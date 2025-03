10 recharges pour 340 km en voiture électrique ? Le vrai du faux du JT de TF1

TF1 remet le couvert avec un sujet avec des erreurs sur l’électrique : on vous explique ce qui cloche vraiment.

Vous avez peut-être vu passer le dernier JT de TF1 du 2 mars 2025 (36e minute). Si vous êtes un fan des voitures électriques, il y a de fortes chances que vous ayez eu envie de balancer votre télécommande par la fenêtre.

Une fois de plus, la chaîne a diffusé un reportage qui semble taper sur l’électrique sans trop de nuance. TF1 se retrouve encore dans le viseur de l’ARCOM, l’autorité qui régule les médias. Mais que s’est-il vraiment passé ?

Pour aller plus loin

TF1 se fait gronder sur la voiture électrique, la correction de M6 et l’avertissement de Microsoft – Tech’spresso

Le moment qui a mis tout le monde en rogne, c’est cette phrase d’un automobiliste filmé à une borne de recharge : « J’ai fait Lyon – Clermont-Ferrand et je suis revenu, je dois être à 10 recharges ». La voix off en rajoute une couche : « Pas assez d’autonomie ! ».

À première vue, on dirait qu’il a dû s’arrêter tous les 34 km sur un trajet aller-retour de 340 km. Même une trottinette électrique fait mieux que ça, non ? Forcément, ça choque.

Mais attendez une seconde. Si vous regardez bien, une petite mention discrète apparaît à l’écran : le tournage a eu lieu à Saclay, près de Paris. L’automobiliste ne parlait pas d’un simple Lyon-Clermont, mais probablement d’un périple Paris > Lyon > Clermont > Paris, soit environ 1 000 à 1 200 km. D’un coup, 10 recharges, ça devient un petit peu plus crédible, surtout en hiver, sur autoroute, avec une Volkswagen ID.3 et sa batterie de 58 kWh.

En gros, on passe d’une recharge tous les 34 km à une tous les 100-120 km. C’est pas l’extase, mais c’est loin d’être aussi catastrophique que le montage le laisse entendre. Alors pourquoi TF1 n’a pas clarifié ça de vive voix ? Mystère.

Le hic, c’est que sans ce contexte, le reportage donne l’impression que l’électrique, c’est une galère sans nom. Peut-être que le conducteur a exagéré (10 recharges au lieu de 6, en tout cas selon ABRP), ou qu’il aime recharger à fond à chaque arrêt. Mais TF1 aurait pu poser deux-trois questions pour éviter ce flou.

Le reportage ne s’arrête pas là. TF1 voulait en fait parler d’une technologie plutôt cool : les voitures électriques à prolongateur d’autonomie, ou EREV (Extended Range Electric Vehicle, pour les anglophones).

Pour aller plus loin

1400 km d’autonomie combinée : mais quelle est donc cette nouvelle technologie que l’on voit débarquer sur certaines voitures ?

Le principe ? Une petite batterie électrique pour les trajets du quotidien, et un moteur thermique qui joue les générateurs quand elle est vide. L’exemple du jour, c’est le Leapmotor C10 EREV, un SUV chinois qui arrivera en Europe en 2025 grâce à Stellantis. Sur le papier, ça promet jusqu’à 1 000 km d’autonomie totale. Pas mal, non ?

Sauf que là encore, TF1 patine. La voix off explique : « Quand la batterie se vide au bout de 200 km, un petit moteur essence prend le relai ». Un représentant de Leapmotor ajoute : « On passe de 200 km à plus de 1 000 km. » Pour quelqu’un qui ne connaît rien aux voitures électriques, ça sonne comme : « L’électrique, c’est nul, heureusement qu’il y a l’essence pour sauver la mise ». Sauf que c’est faux ! La batterie du C10 EREV ne fait que 29 kWh, soit à peu près celle d’une Dacia Spring comme l’explique Numerama. Normal qu’elle tienne 200 km (145 km selon le cycle WLTP, plus réaliste). La version 100 % électrique du C10, avec 69 kWh, monte à 420 km. TF1 oublie juste de le préciser.

Pourquoi tant de malentendus ?

Alors, pourquoi ce reportage fait-il autant polémique ? Déjà, ce n’est pas la première fois que TF1 se fait épingler. Cet automne, l’ARCOM leur avait déjà tiré les oreilles pour des sujets biaisés sur l’électrique. Là, rebelote : les réseaux sociaux s’enflamment, et les signalements pleuvent.

Le montage est en cause, mais aussi le manque de précisions. Dire « pas assez d’autonomie » sans expliquer le contexte, c’est une erreur, ou pire, une faute.

On ne demande pas la lune, juste un peu de rigueur. Et nous, on aimerait bien comprendre sans avoir à jouer les détectives.