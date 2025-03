Votre voiture électrique roule grâce à la Chine : voici pourquoi

Vous vous demandez qui règne sur le monde des batteries au lithium ? Spoiler : c’est la Chine, et elle ne laisse aucune chance à la concurrence. Plongez avec nous dans cette ascension fulgurante.

En 2015, la Chine produisait déjà la moitié des batteries au lithium dans le monde. Mais aujourd’hui, en 2025, elle est passée à 80 %. Ça veut dire, grossièrement, que 8 batteries sur 10 que vous trouvez dans vos voitures électriques, smartphones ou ordinateurs portables viennent de Chine.

Pour vous donner une idée, la production mondiale est passée de 42 gigawattheures (GWh) il y a dix ans à 1 400 GWh en 2024. Et devinez qui tire les ficelles de cette explosion ? La Chine, évidemment.

Deux entreprises se démarquent dans ce paysage : CATL et BYD. CATL, c’est le champion toutes catégories avec 34 % du marché en 2023, suivi par BYD qui en grignote 16 %. Ces deux mastodontes ne se contentent pas de produire pour les voitures électriques (57 % des batteries mondiales pour ce secteur), ils dominent aussi les appareils électroniques. Bref, si votre appareil a une batterie, il y a de fortes chances qu’elle soit Made in China.

Une recette gagnante : ressources, savoir-faire et ambition

Alors, comment la Chine est-elle devenue cette superpuissance des batteries ? D’abord, elle a les clés de la matière première. Le lithium et les terres rares – ces métaux un peu bizarres mais essentiels pour fabriquer des batteries – sont extraits en masse là-bas. Elle est numéro un mondial pour ces ressources, et ça lui donne un sacré avantage.

Mais ce n’est pas tout. La Chine ne se contente pas d’extraire, elle maîtrise aussi le traitement de ces matériaux. Imaginez une usine géante capable de transformer des cailloux bruts en batteries ultra-performantes à un prix défiant toute concurrence. Ajoutez à ça des usines qui tournent à plein régime et une stratégie bien pensée, et vous avez le cocktail parfait. Résultat : personne ne semble pouvoir la rattraper pour l’instant.

Made in China 2025 : le plan qui a tout changé

Revenons en 2015. Le président Xi Jinping lance un projet ambitieux appelé « Made in China 2025 ». L’idée ? Faire de la Chine un leader mondial dans 13 technologies stratégiques. Dix ans plus tard, le bilan est clair : mission accomplie pour cinq d’entre elles, dont les batteries au lithium. Panneaux solaires, trains à grande vitesse, drones, graphène… la Chine est au top dans ces domaines aussi.

Xi Jinping

Pour les batteries, c’est un carton plein. Le plan a boosté la production à une échelle dingue, avec des investissements massifs et une vision long terme. Pendant ce temps, la concurrence – Europe, Amérique du Nord, ou même la Corée du Sud – rame pour suivre. Ces régions se partagent des miettes (6 à 7 % chacune), loin derrière le rouleau compresseur chinois.

Et demain, qui pour défier la Chine ?

Si on regarde les chiffres, la domination chinoise n’est pas près de s’arrêter. Le marché des batteries explose avec la montée des voitures électriques et des énergies renouvelables, et la Chine est idéalement placée pour en profiter. La Corée du Sud, pourtant un gros joueur avec des entreprises comme LG ou Samsung, n’arrive pas à rivaliser. Quant à l’Europe et aux États-Unis, ils tentent de se réveiller, mais pour l’instant, c’est David contre Goliath.

Un graphique de Benchmark Mineral Intelligence résume bien la situation : en dix ans, la Chine a écrasé tout le monde, passant de 50 % à 80 % du marché. Pendant ce temps, la production mondiale a été multipliée par 33. À ce rythme, difficile d’imaginer un concurrent sérieux émerger avant un bon moment.