Une recharge à 147 € : attention, rester branché aux bornes Total peut vous coûter très cher

La plupart des fournisseurs d’énergie pour voitures électriques ont adopté une facturation en fonction de l’énergie délivrée. Mais attention, si vous restez trop longtemps branché à la borne, des sanctions peuvent s’appliquer, faisant exploser le coût de la charge !

Une station TotalEnergies

Avec l’absence de régulation du mode de facturation pour la recharge des voitures électriques, les fournisseurs ont innové, allant jusqu’à facturer le temps passé sur les bornes plutôt que la quantité d’énergie délivrée. Mais avec la réduction du temps de charge, ce mode de facturation au temps passé a progressivement disparu au profit du tarif que l’on connaît au kWh consommé.

Toutefois, certaines bornes de recharge continuent de vous facturer une pénalité en fonction du temps passé après un certain seuil dépassé.

Circulez s’il vous plait

Avec cette pénalité en fonction du temps passé sur la borne de recharge, il est important de savoir à partir de quel moment elle s’applique. Chez Tesla, la facturation commence lorsque la voiture atteint 100 % de charge, avec un tarif de 0,50 à 1 € par minute si le véhicule n’est pas déplacé dans les cinq minutes suivant la charge complète. L’objectif est clairement d’inciter les utilisateurs à libérer la borne afin d’éviter les embouteillages aux stations de recharge.

Chez TotalEnergies, le déclenchement de la pénalité fonctionne différemment. Comme le rapportent nos confrères d’Automobile Propre, la pénalité commence dès que la session de charge dépasse 45 minutes. Cela ne pose généralement pas de problème sur un chargeur rapide, où la plupart des voitures peuvent passer de 10 à 80 % en moins de 40 minutes, y compris la moins chère des Renault 5 que nous avons essayée lors d’un long trajet.

En revanche, cela devient problématique sur une borne lente (en courant alternatif), où la recharge prend plusieurs heures. Là aussi, la pénalité s’applique après 45 minutes, alors que ce genre de charge dépasse souvent ce seuil.

Résultat : une facturation supplémentaire de 0,20 €/minute, ou 0,40 €/minute si vous utilisez un badge Chargemap sur une station dont les tarifs ne sont pas encore mis à jour sur l’application, comme l’expliquent nos confrères d’Automobile Propre.

Attention à la facture !

Si vous n’êtes pas averti, le coût de la recharge peut rapidement devenir délirant. Lors de l’essai du VinFast VF6, Automobile Propre a chargé 57,37 kWh en 310 minutes… Vous le voyez venir : la facture a été énorme. 147,71 €… oui, 147,71 € ! Cela porte le prix du kWh à 2,37 €, soit 44,7 € pour 100 km. À ce tarif, le plein d’une Porsche essence vous coûtera moins cher tout en permettant de parcourir une plus grande distance…

Et TotalEnergies n’est pas le seul à appliquer ce type de facturation. Allego impose également une pénalité de 0,25 €/minute après 45 minutes, mais uniquement sur ses bornes de recharge rapide. L’objectif semble clair : inciter les conducteurs à libérer rapidement l’emplacement pour les suivants.

Une Tesla Model Y en charge sur le réseau Totalenergies // Source : Bob JOUY pour Frandroid

Allego a aussi une pénalité pour les bornes de charge plus lentes fonctionnant en AC, mais on parle de seulement de 0,05 €/min, soit 3 euros par heure, au-delà de 5 heures de charge consécutive de 7h à 23h. Autrement dit, il faut vraiment le chercher pour déclencher cette pénalité. Ce qui n’est pas le cas chez TotalEnergies, qui applique une pénalité sur ses chargeurs rapides, mais aussi les plus lents. Ces derniers sont souvent utilisés pour recharger pendant ses courses ou la nuit, lorsque l’on ne dispose pas de borne à domicile.