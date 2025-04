Certes, les voitures électriques sont plus chères à l’achat. Mais des études tendent à prouver que les pannes sont moins fréquentes que sur les thermiques, et c’est aujourd’hui l’ADAC allemande, la plus grande association automobile d’Europe, qui conclut une étude en ce sens.

Renault 5 E-Tech // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Les voitures électriques sont moins complexes que les voitures thermiques, c’est un fait. L’absence de moteur thermique réduit considérablement le nombre de pièces nécessaires pour faire avancer la voiture, notamment le nombre d’éléments en mouvement, qui sont sujets à l’usure à plus ou moins long terme.

Les données de l’ADAC permettent de se faire une idée de la fiabilité des véhicules électriques, en nombre de pannes pour 1 000 véhicules, ce qui rend possible une comparaison entre la fiabilité des voitures thermiques et électriques.

Des appels de dépannage de voiture électrique en hausse

Selon l’ADAC, les appels de dépannage pour des voitures électriques en Allemagne sont en hausse. L’association a recensé 43 678 appels en 2024, soit une augmentation de 46 % par rapport à 2023. Ce qui peut sembler inquiétant ne l’est toutefois pas vraiment.

Cette hausse est plutôt synonyme de bonnes nouvelles : cela signifie que les véhicules électriques se démocratisent enfin sur les routes et que la transition énergétique est en marche. Ce qui est le plus important pour comparer la fiabilité des voitures, c’est d’observer le taux de pannes pour 1 000 véhicules.

Tesla Model Y

Selon l’ADAC, cette augmentation des appels de dépannage, corrélée à celle du nombre de véhicules en circulation, permet de comparer plus précisément la fiabilité des différents modèles. Et pour la première fois, trois millésimes de véhicules électriques peuvent être analysés : 2020, 2021 et 2022.

Un taux de panne moins élevé

Selon l’analyse de l’ADAC rapportée par InsideEVs, le nombre de pannes d’un véhicule électrique construit entre 2020 et 2022 était de 4,2 pour 1 000, tandis qu’un véhicule thermique atteignait 10,4 pour 1 000, soit un peu plus de 1 %, ce qui reste très faible dans l’absolu.

Parmi les voitures électriques, celle qui se distingue par une fiabilité en retrait est le Hyundai Ioniq 5, avec un score de 18,3 pour 1 000 concernant les voitures produites en 2021, et de 22,4 pour 1 000 pour les millésimes 2022. Il s’agit de l’un des rares cas où la fiabilité ne s’améliore pas d’une année à l’autre. On imagine que cela est dû aux problèmes de chargeurs qui touchent cette plateforme.

Par exemple, la Tesla Model 3 a débuté avec un score de 4,4 pannes pour 1 000 exemplaires en 2019, et affiche désormais seulement 0,5 panne pour 1 000 véhicules sur le millésime 2022. Le principal concurrent de l’Ioniq 5, le Tesla Model Y fait mieux, puisque le nombre de pannes est seulement de 0,9 pour 1 000 sur les modèles de 2022.

Les résultats complets sont visibles dans un tableau sur le site de l’ADAC.

L’ADAC déclare que « la baisse du taux de panne des véhicules électriques peut s’expliquer par le fait que de nombreux problèmes et faiblesses initiaux des véhicules électriques au cours des premières années ont désormais été résolus grâce au

processus d’apprentissage des fabricants ».

Les voitures électriques sont comme toutes les autres technologies : le temps leur est bénéfique pour atteindre un meilleur niveau de fiabilité, tout en réduisant leur coût d’accès.

En revanche, vous serez peut-être surpris d’apprendre que la panne la plus récurrente sur les voitures électriques reste… la batterie 12 volts !

La batterie est la panne la plus importante !

Bien que la fiabilité s’améliore, des pannes subsistent. Et la plus récurrente concerne la batterie… mais ce n’est pas celle que vous pensez !

La batterie 12 volts d’une Tesla Model 3 // Source : Bob JOUY pour Frandroid

En effet, en Allemagne, la principale cause de panne des véhicules électriques en 2024 est la batterie 12 volts, représentant à elle seule 50 % des incidents. En soi, rien de grave : le remplacement de cette batterie coûte tout au plus quelques centaines d’euros en garage.

Viennent ensuite les problèmes liés au moteur, à sa gestion électronique et au système haute tension, qui totalisent 18 % des cas, une catégorie de pannes pouvant s’avérer bien plus onéreuse.

Les pneumatiques, souvent mis à rude épreuve en raison du couple et du poids élevé des voitures électriques, représentent 13 % des pannes. Le système électrique global, incluant le générateur, le démarreur et l’éclairage, est responsable de 10 % des défaillances. Enfin, les dysfonctionnements liés aux clés ou à l’antidémarrage représentent 3 %.

Les voitures électriques plus fiables que les thermiques

En déplaise aux détracteurs des voitures électriques, l’enquête de l’ADAC prouve que leur fiabilité est bien plus satisfaisante. Le rapport de l’étude a d’ailleurs conclu en déclarant : « Les chiffres actuels confirment la tendance selon laquelle les voitures électriques sont plus fiables que les moteurs à combustion. Il reste néanmoins intéressant de voir comment le sujet évoluera dans les années à venir. »